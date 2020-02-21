В декабре 2019 в Новосибирской области побит рекорд по выдаче ипотеки

В декабре 2019 года жители Новосибирской области взяли ипотечные кредиты на сумму 8,5 млрд рублей. Это исторический максимум ежемесячной выдачи ипотеки для региона, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России. Объемы выросли вслед за снижением стоимости жилищных кредитов с 10,6% в апреле 2019 года до 9,1% в декабре.

Отмечается, что в целом за 2019 год банки выдали жителям региона 32 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 67 млрд рублей.

— С июня прошлого года Банк России уже шесть раз снижал ключевую ставку. Это стало основной причиной для снижения стоимости ипотеки. Вторым фактором выступила конкуренция, это следует из данных ежеквартального опроса банков в Новосибирской области об условиях кредитования. Банки продолжают борьбу за качественных заемщиков на фоне снижения ставок, вводят новые конкурентные кредитные продукты. По данным опроса банков Новосибирской области, в первом полугодии 2020 года 39% банков планируют смягчать условия получения кредитов для ипотечных заемщиков, — говорится в сообщении пресс-службы.

В четвертом квартале 2019 года, по данным опроса банков, у жителей региона увеличилась потребность в рефинансировании ипотечных кредитов.

— При этом некоторые банки отметили снижение спроса на перекредитование ипотеки в связи с введением ипотечных каникул. В целом по стране во втором полугодии 2019 года в топ-30 ипотечных банков поступило больше 15 тысяч требований о предоставлении ипотечных каникул. Из тех, что уже рассмотрены банками, 63% удовлетворены, – пояснил начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев.

Ипотечный кредитный портфель на 1 января 2020 года в Новосибирской области увеличился до 177 млрд рублей, доля просроченной задолженности снизилась до 0,9%. Средний размер ипотечного кредита вырос с 1,9 млн рублей в 2018 году до 2,1 млн рублей в 2019 году.

Механизм ипотечных каникул заработал 31 июля 2019 года. С этого момента ипотечный заемщик, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, имеет право на срок до шести месяцев приостановить или снизить выплаты по кредиту на единственное жилье. В законе указаны пять ситуаций, которые дают право на каникулы: регистрация в качестве безработного, признание инвалидом I или II группы, снижение дохода более чем на 30%, если платежи по ипотечному кредиту превышают 50% от дохода, временная нетрудоспособность больше двух месяцев подряд, а также увеличение числа иждивенцев при одновременном снижении дохода на 20%, если размер выплат по ипотеке превышает 40% от дохода.

Фото: Юлия Данилова