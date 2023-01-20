Мэрия Новосибирска объявила тендер на закупку противогололёдных средств на 136 миллионов рублей

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска объявил тендер на поставку комплекса зимнего содержания дорог. Приобрести планируется твердый противогололедный реагент и двухфазный противололедный реагент – всего 4,5 тыс. тонн. Начальная цена закупки 136,2 миллионов рублей.

Дата начала исполнения контракта – 13 февраля 2023, «но не ранее даты заключения контракта». Срок исполнения – 31 декабря 2024 года. Закупку планируется осуществить за счет местного бюджета.

– Поставка включает доставку и погрузочно-разгрузочные работы, а также подтверждение веса поставляемого товара (партии товара). Подтверждение количества поставляемого товара (партии товара) заявленному к поставке производится силами и за счет средств поставщика, – говорится в документе.

Напомним, ранее в мэрии Новосибирска сообщали, что на зиму 2021-2022 годов муниципалитет закупают реагент «Бионорд» и «Бионорд-моченный» на общую сумму более 129 млн рублей. На содержание дорог в 2022-2023 года — 5,6 тысячи тонн на 137 млн рублей. В мэрии в настоящее время готовится муниципальная программа, в рамках которой город планирует приобретать 25-30 единиц новой снегоуборочной техники на протяжении ближайших 3 лет.

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