Ученый из Новосибирска изобрел долговечное церковное кадило

Ученый из Института катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН Александр Куликов разработал каталитическое кадило, в котором вместо дыма образуется только аромат ладана и тепло, а работать оно может очень долго. Об этом сообщает пресс-служба института.

Основное устройство кадила — каталитическая горелка. Она состоит из двух каталитических сеточек, топливного элемента — эжектора, и сопла — тонкого отверстия порядка 0,18 мм. Диаметр сопла можно регулировать, чтобы достичь нужного соотношения объема воздуха и обеспечить полное сгорание топлива. Кадило работает на смеси пропана-бутана.

— Когда в эжектор поступает смесь пропана-бутана и воздуха, то эта струя расползается внутри него. Там так называемые турбинки завихряют смесь в противоположные стороны. Газовоздушная смесь должна равномерно распределиться и поступить на сеточки. Равномерное распределение можно оценить по равномерному красному свечению, — отметил Александр Куликов, научный сотрудником отдела гетерогенного катализа Института катализа СО РАН.

В качестве носителя используется стандартное церковное кадило, в нижнюю часть которого вставляется устройство с пропан-бутановым газовым баллоном. Баллон оборачивают пластиком и покрывают золотой краской, чтобы устройство смотрелось гармонично.

— Преимущество разработанного устройства в том, что оно не дымит, а только излучает запах ладана и тепло. Так как оно потребляет мизерный объем газа, то может работать очень долго, — подчеркнул Александр Куликов.

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