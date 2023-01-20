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Toyota снова поставляет запчасти в Россию

  • 20/01/2023, 11:45
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Toyota снова поставляет запчасти в Россию
Речь идет о запчастях для гарантийного ремонта и техобслуживания, которые не подпадают под санкционный перечень.

Японский автоконцерн Toyota первым из производителей возобновил прямые поставки запчастей для гарантийного ремонта и техобслуживания в РФ, передают «Известия».

В частности, это касается деталей, которые не подпадают под санкционный перечень. Кроме того, стало известно, что российская дочка «Тойота Мотор» позволила своим дилерам параллельный импорт электроники, поставки которой стали невозможными из-за введенных Западом ограничений.

«Тойота Мотор» предъявила таможенные декларации, подтверждающие самостоятельный импорт запчастей. При этом в компании добавили, что указание конкретных деталей и их количество меняются. Все зависит от того, как ситуация складывается с той или иной поставкой.

Что касается возобновления полноценных поставок, то им до сих пор препятствует нарушение логистических цепочек.

Напомним, осенью прошлого года Toyota объявила о решении закрыть завод в поселке Шушары в Санкт-Петербурге, который работал в России на протяжении 15 лет. Автопроизводитель тогда намеревался уволить всех работников российского предприятия.

Позднее вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что несмотря на это на заводе Toyota будут производиться автомобили. Но какие именно, пока остается загадкой.

Ранее редакция сообщала, что в России резко подорожали автозапчасти.

Фото: pixabay.com — Rusfromspb

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Россия

Теги : Экономика санкции поставки автозапчастей кризис автопроизводство Toyota


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