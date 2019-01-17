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Состав Центрального координационного совета сторонников «Единой России» обновят

До 1 февраля в центральном и региональных координационных советах пройдет ротация по новому принципу.
  • 17/01/2019, 11:10
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— В обновленный состав ЦКСС войдут успешные, эффективные региональные общественники и представители профессиональных сообществ. Мы будем делать ставку на ротацию по принципу регионального представительства с тем, чтобы наши лучшие с точки зрения активности регионы могли войти в федеральный ЦКСС и делиться своим опытом, — цитирует сопредседателя Центрального совета сторонников «Единой России», депутат Государственной Думы Сергея Боярского пресс-служба Новосибирского регионального отделения партии.

По словам председателя Регионального координационного совета сторонников Новосибирской области Владимира Попкова, в состав регионального совета войдут представители многих профессий, в том числе из сфер образования, здравоохранения, спорта, культуры, средств массовой информации, некоммерческих организаций, молодёжной политики и так далее.

— Это позволит совершенствовать работу экспертного совета сторонников. Сейчас мы формируем список активных сторонников не только среди представителей профессиональных сообществ, но и общественников, — подчеркнул Владимир Попков.

Сергей Боярский напомнил, что ранее был изменен принцип формирования региональных координационных советов сторонников (РКСС) Партии.

— Во вновь избранные советы, помимо переизбранных из старого состава, будет введен как минимум один представитель профессионального сообщества. В РКСС необходимо включить представителей сферы здравоохранения, образования, спорта, предпринимательства, промышленности, молодежной политики, правоохранительных органов, общественных организаций и культуры. Очень важно, чтобы эти люди были в своей профессии лидерами, к мнению которых прислушивается общественность, — подчеркнул сопредседатель координационного совета сторонников.

Фото: предоставлено пресс-службой Новосибирского регионального отделения партии

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