Мэрия Новосибирска провела расследование и выявила виновных в загрязнении реки Тулы

Специалисты МУП «УЗСПТС» установили факт практически ежедневного слива загрязненных вод в реку Тулу через выпуск коллектора по ул. Эстонской, 14. Городские службы намерены обратиться в правоохранительные органы и в прокуратуру для пресечения незаконных действий и привлечения виновных к ответственности, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Напомним, в июле-августе этого года неоднократно отмечались факты сверхнормативного загрязнения реки Тула вблизи очистных сооружений и выпуска сточных вод ливневого коллектора.

МУП «УЗСПТС» совместно со специалистами испытательной лаборатории МКУ города Новосибирска «Дирекция единого заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству» трижды отобрали пробы сточных вод на выпуске ливневого коллектора № 39, а также из контрольных колодцев абонентов МУП «УЗСПТС», сливающих сточные воды в этот коллектор. Результаты исследований показали в сточных водах выпуска многократные превышения над рыбохозяйственными нормативами концентраций таких загрязняющих веществ, как: алюминий, медь, марганец, железо, нефтепродукты, нитриты, БПК5, ХПК, аммоний-ион, взвешенные вещества. Наличие подобных превышений у абонентов МУП «УЗСПТС» не зафиксировано, что позволяет утверждать о залповом характере сбросов, отмечают специалисты предприятия.

Отмечается, что с помощью фото- и видеосъёмки сотрудники предприятия зафиксировали факты неоднократного слива загрязнённых вод непосредственно в смотровой колодец ливневого коллектора № 39, находящийся по адресу: ул. Эстонская, 14.

— Слив производится практически ежедневно ассенизационными машинами, принадлежащими неустановленным лицам, — сообщили специалисты МУП «УЗСПТС.

Для идентификации нарушителей природоохранного законодательства с последующим привлечением виновных лиц к административной и иной ответственности, предъявлением требования о возмещении нанесённого ущерба городская власть обратится в полицию и в прокуратуру.

Кроме того, МУП «УЗСПТС» разработало мероприятия по предотвращению использования смотровых колодцев ливневой канализации для слива загрязнённых вод. Это – замена люков колодцев на люки с запирающими устройствами, видеонаблюдение в онлайн-режиме за состоянием люкового хозяйства, периодические выездные проверки;- визуальный мониторинг сточных вод на выпуске в реку, лабораторный контроль за составом сточных вод коллектора и природных вод Тулы.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии города Новосибирска