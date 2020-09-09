В Новосибирске сократилось количество компаний на рынке внутреннего туризма

По данным 2ГИС, количество организаций, специализирующихся на внутреннем туризме, растёт на фоне сокращения общего числа турагентств. В августе 2020 года в 15 крупнейших городах страны работали 936 компаний, предлагающих туристические поездки по России. Это на 21% больше, чем год назад, сообщили в пресс-службе компании. В том числе рост рынка продолжался и во время ограничений, введённых из-за пандемии — с марта по август число компаний, организующих внутренние туры, увеличилось на 3%.

При этом количество туристических агентств в целом сокращается. В августе 2020 года в миллионниках работали 7306 компаний, год назад их было больше — 7698. За год количество турагентств в крупнейших городах страны в целом сократилось на 5%, сильнее всего — в Москве (на 11%), Екатеринбурге и Самаре (на 8%).

Самый значительный прирост числа организаций внутреннего туризма 2ГИС зафиксировал в Нижнем Новгороде — за год их стало больше более чем в 3 раза (на 233%). Сейчас в городе работает 60 компаний такого профиля. На втором месте — Екатеринбург, здесь количество организаций внутреннего туризма выросло на 88% (до 64). В пятерку лидеров вошли также Уфа (+46%), Казань (+40%) и Волгоград (+25%). Единственным городом-миллионников, в котором зафиксировано сокращение количества организаций внутреннего туризма, стал Новосибирск — в сибирской столице таких фирм стало меньше на 7%.

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