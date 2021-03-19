Мэрия Новосибирска сосредоточится на массовом спорте

— Сегодня департамент молодежной политики мэрии изучает тему передаче полномочий по спорту высших достижений на уровень области. Изучаются варианты подготовки спортсменов, после этого будут приниматься организационные выводы, — сообщил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

При этом, по его словам, основной задачей в «спортивном» направлении мэрия видит создание условий для занятия массовыми видами спорта и физкультурой для разных категорий граждан.

— Мы ожидаем, что предстоящие чемпионаты по волейболу, по хоккею повысят интерес новосибирцев к занятию спортом. К этому нужно готовиться. Муниципалитет Новосибирска может лишиться большого спорта

Он подчеркнул, что при решении вопроса благоустройства по федеральным программам, город уделяет большое внимание устройству спортивных площадок.

Напомним, о том, что область может забрать у города полномочия по спорту высших достижений губернатор Новосибирской области на днях сообщил на пресс-конференции.