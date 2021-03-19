Рекламодателям

Джинсы – незаменимый элемент одежды

  • 19/03/2021, 17:08
Подобрать джинсовую одежду можно почти для любой фигуры, главное – найти подходящий фасон. Изделия не требуют особого ухода, глажки. Они прекрасно садятся по фигуре, подчеркивая все ее достоинства.

Вы любите джинсовую одежду? Тогда вам стоит обратиться в интернет-магазин «Мега Джинс». Мы располагаем огромным каталогом вещей от популярных производителей, например: Wrangler, Levi’s, Mustang, Lee и прочие. Они отличаются фасонами и цветовой гаммой, большим выбором стилей и полноценной размерной линейкой. Купить джинсы в СПб в компании «Мега Джинс» вы можете на самых выгодных условиях.

В чем преимущества джинсовых вещей?

Джинсы – незаменимый элемент одежды в любом гардеробе. Они уместны на вечеринках, прогулках или работе. С ними хорошо сочетаются кроссовки и туфли, футболки и свитера, блузки и рубашки. Джинсы отличаются многообразием фасонов – сильно зауженные, клеш, классические прямые. Одни из них украшены многочисленными карманами, вторые – стразами, а третьи – бахромой. Магазин джинсов в СПб «Мега Джинс» предлагает модели на любой вкус.

Среди прочих джинсовых вещей нужно выделить: юбки, рубашки, куртки, шорты, платья. Это универсальная одежда, которую можно носить круглый год.

Среди основных преимуществ вещей из денима выделяют:

  • износостойкость, сохранение первоначального вида длительный период времени;
  • гигроскопичность – прекрасно впитывают влагу;
  • не пропускают пыль, не электризуются;
  • комфорт и удобство носки;
  • джинсовые вещи не мнутся, не скручиваются, не растягиваются;
  • привлекательный вид, всегда в моде.

Подобрать джинсовую одежду можно почти для любой фигуры, главное – найти подходящий фасон. Изделия не требуют особого ухода, глажки. Они прекрасно садятся по фигуре, подчеркивая все ее достоинства. Покупайте качественные вещи из денима в магазине «Мега Джинс».

Главные причины обратиться в интернет-магазин «Мега Джинс»

Почему вам стоит обратиться в магазин джинсов в СПб «Мега Джинс»? Потому что мы имеем такие преимущества:

  • предлагаем большой выбор брендов в одном месте;
  • располагаем удобным интернет-каталогом;
  • постоянно расширяем каталог, радуем клиентов интересными новинками, предлагаем классику и тренды сезона;
  • у нас действуют демократичные цены, а также всевозможные акции, выгодные предложения;
  • осуществляем быструю доставку по России.

Также клиенты могут лично посетить магазины «Мега Джинс», которые находятся в Санкт-Петербурге. Определиться с выбором помогают наши консультанты. С нами вы всегда будете одеты стильно, комфортно и практично. Обращайтесь к нам на сайте, по телефону, электронной почте или лично в магазинах.

Фото с сайта MegaJeans

1 002

Рубрики :

Регионы: Санкт-Петербург

Теги : интернет-магазины


0
0
Новости Сибири

Каталог недвижимости

Офис Банка «Левобережный» в Барнауле празднует 10-летний юбилей

15/03/2021, 17:10

Только 4% сибиряков планируют отдохнуть этим летом за границей

15/03/2021, 13:03

Сибиряки стали чаще досрочно выплачивать кредиты по ипотеке

10/03/2021, 12:15

Актуальный разговор

В 2020 году экономика России оказалась в ситуации «совершенного шторма»

В 2020 году экономика России оказалась в ситуации «совершенного шторма»

Все материалы

Как Вы относитесь к трудовым мигрантам из стран СНГ?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Лента новостей

Сеть гипермаркетов Лента решила изменить формат

19/03/2021, 18:47

Вопросы к сделке по Демакова уходят корнями в прошлое

19/03/2021, 17:35

Мэрия подумает, что делать с Park Café после получения решения суда

19/03/2021, 17:15

Мэрия Новосибирска сосредоточится на массовом спорте

19/03/2021, 17:02

Против замминистра транспорта Новосибирской области возбудили дело о получении взятки

19/03/2021, 16:44

Новосибирская область хочет привлечь в школы частных инвесторов

19/03/2021, 16:33

Цены на хлеб в Новосибирске поползли вверх

19/03/2021, 13:46

Новости компаний

Сотрудники завода «Балтика» отмечены правительством за вклад в промышленность региона

19/03/2021, 15:54

«Метр квадратный» открывает онлайн-продажу квартир для физических лиц

19/03/2021, 14:52

В Банке Акцепт снижен первоначальный взнос на ипотеку!

19/03/2021, 13:10

Клиенты ВТБ приобрели бессрочные субординированные облигации банка на 48 млрд рублей

19/03/2021, 12:57

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 самых выгодных кредитов наличными в феврале

19/03/2021, 10:24

Экономика

Налоги за землю у сельхозпредприятий и дачников Новосибирской области резко выросли

Налоги за землю у сельхозпредприятий и дачников Новосибирской области резко выросли

В Новосибирской области резко выросло количество миллиардеров

Ситуацию со скандальным участком на Демакова будет разбирать суд

В мэрии создают рабочую группу для разработки программы по малым рекам Новосибирска

Аукцион на строительство участка Восточного обхода объявлен в Новосибирске

Финансы

Сибирские компании разместили облигации на 264 млрд рублей

Финансовые пирамиды в кредитовании

Объем сделок «Национальной фабрики ипотеки» в Новосибирске приближается к 0,5 млрд рублей

Потребители разочаровались в инвестиционном страховании жизни

Станислав Могильников уходит с должности управляющего ВТБ в Новосибирске

Политика

Появились первые сведения о доходах директоров муниципальных учреждений Новосибирска

Появились первые сведения о доходах директоров муниципальных учреждений Новосибирска

Муниципалитет Новосибирска может лишиться большого спорта

Новосибирское правительство не претендует на городские земельные полномочия

Утвержден состав федерального оргкомитета предварительного голосования «Единой России»

Что стоит за шумихой вокруг сити-менеджера Новосибирска и клуба «Успех»?

Недвижимость

Мэрия Новосибирска продаст двухуровневые квартиры

Мэрия Новосибирска продаст двухуровневые квартиры

На площади Маркса появится новый гостиничный комплекс

Почему Новосибирск показывает снижение по виду деятельности «Строительство»?

До апреля в Новосибирской области разработают новые законы для комплексной застройки

В тренде — рациональное владение жильем

Технологии

В Новосибирске прошли промышленные испытания системы зарядок для электромобилей

В Новосибирске прошли промышленные испытания системы зарядок для электромобилей

Конфиденциальную информацию рекомендуют «приземлять» в России

Аграрной разработкой сибирских ученых и инженеров заинтересовались в Сколково

Технологии дополненной реальности теперь доступны в художественном музее

Новосибирские учёные разработали технологию безмазутной растопки пылеугольных котлов

Телекоммуникации

Сто тысяч сельчан Новосибирской области впервые получили доступ к сети 4G МегаФона

Ликбез по кибербезу: вложение в информационную безопасность стало выгодной инвестицией

У новосибирского бизнеса вырос спрос на удаленный контроль за служебным транспортом

МегаФон ускорил 5G-интернет в международном роуминге

«Зап-СибТранстелеком» передала сети внутризоновой связи материнской компании

Агропром

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

«Сибирская Нива» за счет бережливого производства планирует увеличить надои на 10%

У новосибирских фермеров растет интерес к мясному скотоводству

Новосибирская область активно экспортирует шоколад и семена рапса

Новосибирские аграрии получат субсидии за модернизацию и создание новых объектов

Транспорт

Проезд в некоторых маршрутках Новосибирска подорожает с 1 апреля

Проезд в некоторых маршрутках Новосибирска подорожает с 1 апреля

В феврале пассажиропоток из Новосибирска на направлениях юга России вырос на 62,1%

Самолет вернулся в аэропорт Толмачёво из-за неисправности

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

С начала года перевозки контейнеров на ЗСЖД выросли на 3,5%

Медицина

Что поможет победить COVID?

Что поможет победить COVID?

Роспотребнадзор допускает передачу нового штамма птичьего гриппа от человека к человеку

Медицинский туристический кластер могут создать в Новосибирской области

Новосибирцы стали чаще обращаться к удаленным телемедицинским консультациям

Найден враг ковида?

Авто

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

За месяц в России подорожали машины 25 марок

С 1 марта в России появится новый дорожный знак

В Новосибирской области в январе выдано 900 автокредитов

В 2020 году в Новосибирске спрос на машино-места вырос на 35%

Туризм

Новосибирская область попала в группу «малозаметных» в рейтинге туристической привлекательности

Прямые рейсы в Геленджик впервые запускают из Новосибирска

Аренда жилья на курортах юга России подорожала

Как попасть за границу весной 2021 года

Какие страны открыты для россиян и куда можно поехать за границу?

Общество

В Новосибирске оживают полотна художника Никаса Сафронова

VI фестиваль-конкурс «Ново-Сибирский транзит»

Аню Сатушеву спасет операция

Проверь свое здоровье!

Начинают просыпаться клещи

Стиль жизни

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

VIP-сlub анализирует вызовы и шансы посткарантинной реальности

Что-то страшное грядет

Соцреализм на языке кибер-эпоса

Россиянка родом из Новосибирска выиграла международный конкурс красоты

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Март 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Наверх в Новости Новосибирска