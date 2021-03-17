Муниципалитет Новосибирска может лишиться большого спорта

Возможно перераспределение ряда полномочий в сфере физкультуры и спорта с муниципального уровня в пользу регионального. В частности, у муниципалов могут забрать спорт высших достижений и подготовку олимпийского резерва.

— На федеральном уровне есть четкая градация, установка, что спорт высших достижений, подготовка олимпийского резерва ближе к субъектовым полномочиям, а массовый спорт — это полномочия муниципальные, — сообщил на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — Для того чтобы исключить дублирование на этих уровнях спортивной подготовки, возможно, нам с муниципалитетами стоит работать в диалоге, чтобы ребята с «низов» имели возможность тренироваться на самых лучших базах под руководством самых лучших тренеров. Такие мысли есть, но необходимости тотального перераспределения полномочий, в том числе в социальных сферах, я не вижу.

При этом, по словам губернатора, на федеральном уровне активно педалируют перераспределение полномочий муниципалов в пользу регионалов и в таких отраслях, как культура и образование. Новосибирская область пока сопротивляется.

— Некоторые регионы даже поддались на это, — рассказывает Андрей Травников. — В некоторых субъектах федерации школы в рамках «пилота» переданы на региональный уровень. Мы возражаем, по крайней мере, в отношении сфер, которые я назвал. Точно нет необходимости перераспределять их полномочия.

Стоит отметить, что, по информации мэрии Новосибирска, в 2021 году на сферу образования приходится более половины (65,7%) муниципального бюджета, физкультуру и спорт — 3,5%, культуру — 3,2%. Напомним, что после передачи полномочий по здравоохранению в 2014 году на областной уровень город лишился 10% доходов по НДФЛ. До сих пор под вопросом финансирование полномочий по ряду направлений социальной политики, полномочия по отдельным направлениям которой были, наоборот, переданы с областного на муниципальный уровень, но не подкреплены финансово. В последнее время среди экспертов «гуляла» информация о видах области на муниципальные земельные и градостроительные полномочия, однако пока ее в правительстве региона официально опровергают.