В уставе Новосибирска пропишут жилплощадь участковых и инициативы общественности

Комиссия горсовета по местному самоуправлению определила дату проведения общественных слушаний по городскому уставу — 22 декабря. Как пояснил, докладывая по данному вопросу председатель комиссии Игорь Атякшев, изменения муниципального уровня обусловлены корректировками федерального законодательства о местном самоуправлении.
В списке новых норм, которые планируется отразить в уставе, закрепление прав участковых уполномоченных на служебное жилье. Депутаты также рассчитывают прописать в уставе механизм реализации и финансирования общественных инициатив. При корректировках в уставе будет закреплено почетное звание Новосибирска как города трудовой доблести.
Фото с сайта горсовета Новосибирска
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