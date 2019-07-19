Мэрия объявила аукционы по развитию застроенных территорий

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска объявил о проведении аукционов на право развития застроенной территории в районе ул. Титова, з/у 18а в Ленинском районе площадью 4570 кв. м (срок действия договора аренды земельного участка составляет 18 месяцев и начальной ценой годовой аренды в 1 167 000 рублей), в границах улиц Новая Заря, Авиастроителей в Дзержинском районе» площадью 5 121 кв.м (срок исполнения договора 6 лет, начальная цена — 2 890 000 руб.) и в границах улиц Красносельской, Коммунстроевской, 2-й Воинской, Грибоедова в Октябрьском районе» площадью 19 538 кв. м (срок исполнения договора 7 лет, начальная цена — 14 080 000 руб).

Аукционы состоятся 22 августа 2019 года.

Фото: Ростислав Нетисов