«Лиотех» и «Форвард» разработают ледовый комбайн на электротяге

В рамках международной промышленной выставки Иннопром-2019 компания «Форвард» и портфельная компания РОСНАНО «Лиотех» подписали соглашение об использовании литий-ионных тяговых батарей на ледовых комбайнах — машинах для заливки и восстановления льда, сообщили в пресс-службе РОСНАНО.

Отмечается, что до последнего времени «Форвард», а также все ведущие мировые производители, выпускали ледовые комбайны, использующие бензин и сжиженный газ в качестве топлива.

— Литий-ионные аккумуляторы являются универсальной платформой практически для любого вида техники. Тренд перехода на электротягу заметен, как в легковом и грузовом автомобилестроении, так и в производстве спецтехники. В ряде случаев использование литий-ионных аккумуляторов является предпочтительным, так как позволяет достигнуть прямой экономии на топливе, а также решает проблему выхлопных газов в закрытых помещениях, например, на ледовых аренах, — отметил управляющий директор «Лиотех» Валерий Ярмощук.

Фото с сайта РОСНАНО