Испытание вакцины от коронавируса: часто задаваемые вопросы о прививке

Это третий этап исследований, к которому привлекают широкий круг добровольцев. Мы ответим на основные вопросы, возникающие у людей в связи с вакцинацией от COVID-19.

Каким критериям должен отвечать доброволец?

Участником испытаний вакцины может стать совершеннолетний гражданин РФ или другого государства. Для граждан других государств обязательно знание русского языка для заполнения документов и общения с врачами-исследователями.

К участию в исследованиях приглашаются люди, которые:

не болели ОРВИ в течение двух недель до вакцинации и не болеют в момент проведения исследований;

не болели коронавирусом;

не контактировали с больными COVID-19 в течение минимум двух недель до вакцинации.

Нужно ли ставить прививку тем, кто уже перенес COVID-19?

Решение принимается по результатам анализов на антитела. Прививка не требуется, если показатель IgG выше 10 — это означает, что иммунитет уже формируется.

Будет ли вакцина использоваться для лечения людей, уже заболевших COVID-19?

Предназначение вакцины — профилактика заболевания. При наличии симптомов коронавируса прививку делать нельзя.

Защищает ли вакцина от COVID-19 еще и от гриппа? Можно ли ставить прививку от коронавируса, если прививка от гриппа уже сделана?

Прививка от COVID-19 от гриппа не защищает, рекомендуется поставить обе. От коронавируса можно вакцинироваться спустя 30 дней после любой другой прививки.

Можно ли вакцинироваться беременным? Примет ли роддом роженицу без прививки от коронавируса?

Пострегистрационные клинические исследования не предусматривают привлечение беременных женщин к вакцинации. Соответственно, для поступления в роддом не требуется наличие прививки от коронавируса. В данных медицинских учреждениях всех пациенток тестируют на коронавирус при поступлении. Женщин с подтвержденным диагнозом размещают в специально отведенных палатах.

Можно ли вакцинировать ребенка?

К пострегистрационным клиническим исследованиям вакцины от COVID-19 могут привлекаться только лица старше 18 лет.

Можно ли поставить прививку животным?

Нет, в рамках клинических испытаний в пострегистрационный период к вакцинированию привлекают только людей в возрасте от 18 лет.

Существуют ли противопоказания к вакцинации? Кому нельзя ставить прививку?

Прививку нельзя делать людям, которые в течение года перенесли инсульт или острый коронарный синдром. В список противопоказаний также входят:

новообразования;

хронические системные инфекции;

гепатит В, гепатит С;

туберкулез;

сифилис;

ВИЧ.

Не рекомендуется принимать участие в вакцинации женщинам и мужчинам, планирующим зачать ребенка в течение трех последующих месяцев.

Допускается ли ставить другие прививки (от желтой лихорадки и т.д.), если уже введена вакцина от COVID-19?

После прививки от коронавируса разрешена вакцинация от любых заболеваний, но только спустя 30 дней.

Нужно ли добровольцу самоизолироваться до или после прививки от COVID-19?

Нет, самоизоляция не требуется. Но в общественных местах необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Есть ли необходимость носить перчатки и маску после прививки от коронавируса?

После вакцинации следует продолжать соблюдать санитарно-эпидемиологические требования: использовать перчатки и маску в общественных местах, держать социальную дистанцию.

Фото neelam279