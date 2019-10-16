Наукополис обретает конкретику

Фаза предпроектного обследования территории — завершающийся этап в биографии «Академгородка 2.0». Вслед за этим «предначальным» этапом последует период проектной детализации. Об этом на пресс-конференции, прошедшей в ИА «Интерфакс-Сибирь», сообщил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.
— Работа началась в 2018 году с поручения, данного президентом в ходе заседания президентского совета по науке, проходившего с участием ученых СО РАН, — напомнил министр. — Правительство области и СО РАН получили задание на разработку общей концепции развития большой межмуниципальной территории под условным названием «Академгородок 2.0». В начале 2019 года мы подготовили обширное техническое задание, в которое были вовлечены практически все структуры областной власти. Тогда же появилось еще одно неформальное имя территории — Наукополис.
Как подчеркивают топ-менеджеры проекта (министр Иван Шмидт, его заместитель и главный архитектор области Александр Авсейков и Михаил Марков, директор ООО «Концепт-Проект»), сроки воплощения очень сжатые, а предметная плотность беспрецедентна для региона. Сопоставимый рывок ему давали, пожалуй, только «эвакуационная» индустриализация 1941-45 годов и создание Академгородка.
— Сроки под очень жестким контролем Москвы, — подчеркнул Александр Авсейков. — Работа на этом этапе началась в марте, а сейчас практически завершена. Речь идет о так называемом бесшовном генеральном плане, охватывающем несколько муниципальных образований. Проанализированы все обременения, ограничения и препятствия.
Как пояснил главный архитектор области, работа состояла из двух этапов — сбора исходных данных и пространственной увязки. Эта работа носила обобщенно концептуальный характер и практически завершена.
Наукополис — одна из пяти зон опережающего развития Новосибирской агломерации. Проведен исходно-ситуационный анализ по всем аспектам — по охранным зонам, зонам землепользования, социальной и транспортной инфраструктуре. Выявленные сильные содействующие фактора: самая высокая концентрация научной среды в восточной части страны, сложившаяся социокультурная основа для формирования наукополиса, транспортный каркас с хорошей первоосновой (который, конечно, нуждается в доработке и усилении), разнообразие ландшафтов, наличие рекреационных ресурсов.
Как отметил Иван Шмидт, общероссийская уникальность этого проекта — в его пространственном масштабе и в организационной специфике. Во-первых, речь идет о территории-ядре в 12,5 тысячи гектаров. Это большое пространство с популяционным потенциалом в 400 тысяч жителей. Практически новый город. А весь Наукополис — это 43 тысячи гектаров, просто огромная территория.
Хронологический горизонт мегапроекта «Академгородок 2.0» — 2035 год. По прогнозу, оглашенному Михаилом Марковым, с 2018 по 2035 годы численность населения на этой территории вырастет с 31 тысячи до 705 тысяч человек. Это демография такого города, как нынешний Ярославль.
В границы этой территории в 43 тысячи гектаров входят Советский и Первомайский районы Новосибирска, Бердск, Краснообск, Барышевский и Мичуринский сельсоветы Новосибирского сельского района. В этом и состоит второй аспект уникальности начинания. Дело в том, что межмуниципальных генпланов нигде в России доселе не было, Новосибирск в этом деле первый. Как и в проектном конфигурировании агломерации.
— Новосибирск — общероссийский лидер по развитию агломерационных процессов, законодатель моды, — констатировал Иван Шмидт.
Повесткой следующего этапа, стартующего с января 2020-го станет проектная детализация. Задача — увязать в единый ансамбль, в единую структур те 45 проектов-стартапов, которые конкурсная комиссия выбрала совместно с СО РАН. В этот же контекст включены объекты соцкультбыта, транспортные связи, благоустройство территории — все то, для чего 45 стартапов станут драйверами, тонусными факторами.
Векторизованы основные планировочные оси.
Ось научных инноваций начинается от институтов Академгородка, проходит через Академпарк (уже появившийся), через Смарт-сити (новый район, который предстоит построить) и простирается к наукограду Кольцово, до планируемого Центра коллективного пользования «СКИФ» (чьей функциональной основой будет Сибирский кольцевой излучатель фотонов). Ось образования начинается от НГУ и тянется до кампуса, планируемого в районе Краснообска. Ось рекреации — от пляжа Центральный и тянется вдоль дороги до горнолыжного комплекса «Ключи».
— Градостроительная концентрация вдоль осей позволит эффективно использовать территорию, — подчеркнул Александр Авсейков, — То есть совершается переход от точечного развития научных городков к комплексному развитию научной агломерации.
Продолжится развитие Академгородка, будет создан новый научно-образовательный район (с условным названием Смарт-Сити), продолжится формирование рекреационно-жилого района Каинская Заимка, пляжно-курортной зоны Обское море, научно-образовательного кампуса, коммунально-производственного района Барышевского сельсовета. Это даст увеличение жилых зон на 78%, а научно-производственные зоны увеличатся в 2,6 раза. Производственных площадок станет больше на 39%, а площади технопарков увеличатся в 8 раз. А также будут с нуля сформированы промышленные площадки для высокотехнологичных производств.
На этой территории будут созданы более 13 тысяч мест в детских садах, более 47 тысяч мест в школах, 29 тысяч мест в вузах и учреждениях повышения квалификации, амбулаторий на 6600 мест в смену, больниц более чем на 5 тысяч коек, гостиниц на 3400 мест.
Радикально изменится уровень урбанизации, а также демографическая и социопрофессиональная картина территории. Доля занятых в науке достигнет 28 тысяч человек, площадь жилого фонда увеличится с 9 до 21 млн кв.м. Жилищная обеспеченность увеличится с пропорции 23,4 до 30 кв.м на человека. Количество мест в детских садах вырастет с 18 до 32 тысяч, прирост школьных мест — с 33 до 80 тысяч. Протяженность автодорог — с 209 до 319 км. Обещан велосипедный бум: сеть велодорожек расширится с 11 до 250 км.
— По этой теме эргономическую конкретику проработаем ближе к этапу реализации, — пояснил Иван Шмидт. — Будут ли это высокие платформы метрополитеновского формата (как в пригородных зонах федеральных столиц) или специальный низкопольный подвижной состав (как в системе городской электрички Минска). Понятно, что у электрички для авиапассажиров должна быть своя особая эргономика, но какая конкретно — об этом пока говорить рано.
Как отметил Михаил Марков, после строительства железнодорожного грузового обхода Новосибирска возьмутся и за тему прямой экспрессной электрички из центра до Академгородка, близкой по функционалу к немецкому Эс-бану или Московскому кольцу. Но для этого нужно перенести грузовую нагрузку с нынешней кузбасской линии на новый железнодорожный обход.
Интересна и локализация заветного числа «45».
— Все 45 проектов собраны не кучно, а распределены по территории Наукополиса, — подчеркнул Иван Шмидт. — Они расположатся сообразно технологической логике каждого из них. Львиная доля инвесторов по этим стартапам — частные организации, институты СО РАН, научно-производственные компании. Есть среди них и совместные предприятия, но основная масса — сугубо российские. Все эти 45 отобранных проектов достаточно детально проработаны. Это не дивные грезы, а детальные инвестиционные паспорта, подготовленные институтами СО РАН.
Не обойдена и проблема столь же самобытная, как и сам проект — глубинный, давно тлеющий конфликт приоритетов с так называемыми «охранителями» — энтузиастами, жаждущими превратить Академгородок в муниципию-музей, в некое подобие Венеции или Помпей, в заповедник романтичных, но уже отчаянно далеких 60-х, в декорации для клипов группы «Браво».
С ретро-энтузиастами, кажется, умильного мира найдено не будет — так или иначе их придется «ломать об колено». Именно придется. Все кураторы проекта солидарны в том, что статус достопримечательной территории дан Академгородку очень неосмотрительно, на импульсе сиюминутного популизма. И его все равно придется снимать, аннулировать. В противном случае Академгородок ждет стагнация и превращение в ординарный спальный район. Хоть и с некоторыми признаками музея. Насколько хорошо жить в музее — об этом в деталях могут рассказать коренные жители Венеции ли хорватского Дубровника. Они, говорят, не в восторге.
— Да, сообщество активистов, желающих превратить Академгородок в статичный музей, существует, — говорит Иван Шмидт. — Но здесь перед вами сидят люди, которые точно против такой судьбы для этой территории. Академгородок — это ведь и экономический, и имиджевый ресурс региона, ресурс глобального потенциала. Академгородок в мире известен куда больше, чем сама Новосибирская область. Это драйвер развития, очень мощный драйвер. И превратить его в музейную реликвию — последнее дело.
Как подчеркнул Александр Авсейков, Академгородок 60-х не будет прямолинейно «музеифицироваться», его прозрачно интегрируют в развиваемую территорию. Реально ценные компоненты будут сохранены и защищены, а натяжки, конечно, придется переосмыслять, подвергать ревизии. Проговорена и экологическая составляющая (ибо «зеленые» — сообщество не менее шумное и конфликтное, чем ретроромантики).
— Объекты, требующие значительного санитарного обособления, будут размещаться вдали от жилых пространств, — подчеркнул Михаил Марков. — Например, на территории нынешнего военного полигона.
Прорабатываются и юридические нюансы «бесшовной» компоновки.
— Для агломерационных процессов очень важен вопрос землепользования и межведомственного взаимодействия, — отметил Иван Шмидт. — Нужно, чтоб взятая динамика воплощения не споткнулась об эти аспекты.
Бессбойная динамичность и проницаемость очень важна и для стимуляции деятельного внимания со стороны федеральных властей. Ибо вложений проект требует много, и помощь из «центра» лишней не будет.
Дана ориентировочная оценка инфраструктурных затрат на период 2018-35 годов. На научно-инновационную инфраструктуру понадобятся более 208 млрд рублей, на транспортную — более 114 млрд, на социальную — более 93 млрд, на коммунальную — более 15 млрд. Суммарные затраты на строительство и реконструкцию объектов составят более 430 млрд рублей.
Инвесторский этап тоже, можно сказать, уже начался на всех уровнях — и на губернском, и на федеральном.
— Во-первых, в бюджете области заложены средства для дальнейшей детализирующей работы, во-вторых, по строительной программе вкладываются 10-15 млрд рублей ежегодно, ибо многие объекты уже строятся, — подчеркнул Иван Шмидт. — И на первое трехлетие в бюджете Новосибирской области уже стоят объекты соцкультбыта. Первый из обоймы — пристройка к лицею №130, радикально его преображающая, потом — гимназия №3, вошедшая в федеральную программу, дальше — строительство детских садов и жилья. Ключевое понятие — «зона опережающего развития», потому и темп мы берем без пауз между этапами. Под поручение президента будут выделены и федеральные средства. Это проект общероссийского масштаба, такой новый Керченский мост своего рода.
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