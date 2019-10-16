Наукополис обретает конкретику

— Работа началась в 2018 году с поручения, данного президентом в ходе заседания президентского совета по науке, проходившего с участием ученых СО РАН, — напомнил министр. — Правительство области и СО РАН получили задание на разработку общей концепции развития большой межмуниципальной территории под условным названием «Академгородок 2.0». В начале 2019 года мы подготовили обширное техническое задание, в которое были вовлечены практически все структуры областной власти. Тогда же появилось еще одно неформальное имя территории — Наукополис.

Фаза предпроектного обследования территории — завершающийся этап в биографии «Академгородка 2.0». Вслед за этим «предначальным» этапом последует период проектной детализации. Об этом на пресс-конференции, прошедшей в ИА «Интерфакс-Сибирь», сообщил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

Как подчеркивают топ-менеджеры проекта (министр Иван Шмидт, его заместитель и главный архитектор области Александр Авсейков и Михаил Марков, директор ООО «Концепт-Проект»), сроки воплощения очень сжатые, а предметная плотность беспрецедентна для региона. Сопоставимый рывок ему давали, пожалуй, только «эвакуационная» индустриализация 1941-45 годов и создание Академгородка.

— Сроки под очень жестким контролем Москвы, — подчеркнул Александр Авсейков. — Работа на этом этапе началась в марте, а сейчас практически завершена. Речь идет о так называемом бесшовном генеральном плане, охватывающем несколько муниципальных образований. Проанализированы все обременения, ограничения и препятствия.

Как пояснил главный архитектор области, работа состояла из двух этапов — сбора исходных данных и пространственной увязки. Эта работа носила обобщенно концептуальный характер и практически завершена.

Наукополис — одна из пяти зон опережающего развития Новосибирской агломерации. Проведен исходно-ситуационный анализ по всем аспектам — по охранным зонам, зонам землепользования, социальной и транспортной инфраструктуре. Выявленные сильные содействующие фактора: самая высокая концентрация научной среды в восточной части страны, сложившаяся социокультурная основа для формирования наукополиса, транспортный каркас с хорошей первоосновой (который, конечно, нуждается в доработке и усилении), разнообразие ландшафтов, наличие рекреационных ресурсов.

Впереди России всей

Как отметил Иван Шмидт, общероссийская уникальность этого проекта — в его пространственном масштабе и в организационной специфике. Во-первых, речь идет о территории-ядре в 12,5 тысячи гектаров. Это большое пространство с популяционным потенциалом в 400 тысяч жителей. Практически новый город. А весь Наукополис — это 43 тысячи гектаров, просто огромная территория.

Хронологический горизонт мегапроекта «Академгородок 2.0» — 2035 год. По прогнозу, оглашенному Михаилом Марковым, с 2018 по 2035 годы численность населения на этой территории вырастет с 31 тысячи до 705 тысяч человек. Это демография такого города, как нынешний Ярославль.

В границы этой территории в 43 тысячи гектаров входят Советский и Первомайский районы Новосибирска, Бердск, Краснообск, Барышевский и Мичуринский сельсоветы Новосибирского сельского района. В этом и состоит второй аспект уникальности начинания. Дело в том, что межмуниципальных генпланов нигде в России доселе не было, Новосибирск в этом деле первый. Как и в проектном конфигурировании агломерации.

— Новосибирск — общероссийский лидер по развитию агломерационных процессов, законодатель моды, — констатировал Иван Шмидт.

Повесткой следующего этапа, стартующего с января 2020-го станет проектная детализация. Задача — увязать в единый ансамбль, в единую структур те 45 проектов-стартапов, которые конкурсная комиссия выбрала совместно с СО РАН. В этот же контекст включены объекты соцкультбыта, транспортные связи, благоустройство территории — все то, для чего 45 стартапов станут драйверами, тонусными факторами.

Оси движения вперед

По словам Михаила Маркова, для воплощения 45 инвестиционных стартапов потребуются 1280 га земли. Реализация этих проектов создаст 20 тысяч новых рабочих мест. Для размещения новых кадров потребуются 344 000 кв. м жилого фонда, конгресс-пространства на 770 мероприятий в год, около 800 гостиничных мест в сутки. Размещаться эти 45 объектов будут на 37 инвестиционных площадках. Для них подготовлены паспорта, в которых прописаны сферы ограничений, классы допустимой санитарной опасности, параметры земельных участков.

Векторизованы основные планировочные оси.

Ось научных инноваций начинается от институтов Академгородка, проходит через Академпарк (уже появившийся), через Смарт-сити (новый район, который предстоит построить) и простирается к наукограду Кольцово, до планируемого Центра коллективного пользования «СКИФ» (чьей функциональной основой будет Сибирский кольцевой излучатель фотонов). Ось образования начинается от НГУ и тянется до кампуса, планируемого в районе Краснообска. Ось рекреации — от пляжа Центральный и тянется вдоль дороги до горнолыжного комплекса «Ключи».

— Градостроительная концентрация вдоль осей позволит эффективно использовать территорию, — подчеркнул Александр Авсейков, — То есть совершается переход от точечного развития научных городков к комплексному развитию научной агломерации.

Продолжится развитие Академгородка, будет создан новый научно-образовательный район (с условным названием Смарт-Сити), продолжится формирование рекреационно-жилого района Каинская Заимка, пляжно-курортной зоны Обское море, научно-образовательного кампуса, коммунально-производственного района Барышевского сельсовета. Это даст увеличение жилых зон на 78%, а научно-производственные зоны увеличатся в 2,6 раза. Производственных площадок станет больше на 39%, а площади технопарков увеличатся в 8 раз. А также будут с нуля сформированы промышленные площадки для высокотехнологичных производств.

На этой территории будут созданы более 13 тысяч мест в детских садах, более 47 тысяч мест в школах, 29 тысяч мест в вузах и учреждениях повышения квалификации, амбулаторий на 6600 мест в смену, больниц более чем на 5 тысяч коек, гостиниц на 3400 мест.

Нагрузки электроснабжения к 2035 году увеличатся на 94%, по водоснабжению — на 81%, по газоснабжению — в 2,2 раза, по теплоснабжению прирост составит 94%. По всем видам инфраструктурного снабжения проработан перечень головных сооружений и векторизация магистральных сетей.

Радикально изменится уровень урбанизации, а также демографическая и социопрофессиональная картина территории. Доля занятых в науке достигнет 28 тысяч человек, площадь жилого фонда увеличится с 9 до 21 млн кв.м. Жилищная обеспеченность увеличится с пропорции 23,4 до 30 кв.м на человека. Количество мест в детских садах вырастет с 18 до 32 тысяч, прирост школьных мест — с 33 до 80 тысяч. Протяженность автодорог — с 209 до 319 км. Обещан велосипедный бум: сеть велодорожек расширится с 11 до 250 км.

Новый транспортный каркас

— По этой теме эргономическую конкретику проработаем ближе к этапу реализации, — пояснил Иван Шмидт. — Будут ли это высокие платформы метрополитеновского формата (как в пригородных зонах федеральных столиц) или специальный низкопольный подвижной состав (как в системе городской электрички Минска). Понятно, что у электрички для авиапассажиров должна быть своя особая эргономика, но какая конкретно — об этом пока говорить рано.

Целевые показатели по развитию транспорта таковы: сокращение времени поездки от Академгородка да аэропорта до 30 минут, улучшение доступности Акадегородка из центра Новосибирска, увеличение доли внеуличных видов транспорта, увеличение числа альтернативных маршрутов между основными районами Наукополиса и центром Новосибирска. Таким образом, каркас магистрально-уличной сети будет увеличен на 53%, а в каждом из районов, образующих Наукополис, предусмотрено развитие их внутренних дорожно-уличных сетей. В сфере общественного транспорта приоритетом обозначен обособленный электротранспорт — скоростной трамвай и аэроэкспресс до аэропорта Толмачево.

Как отметил Михаил Марков, после строительства железнодорожного грузового обхода Новосибирска возьмутся и за тему прямой экспрессной электрички из центра до Академгородка, близкой по функционалу к немецкому Эс-бану или Московскому кольцу. Но для этого нужно перенести грузовую нагрузку с нынешней кузбасской линии на новый железнодорожный обход.

Интересна и локализация заветного числа «45».

— Все 45 проектов собраны не кучно, а распределены по территории Наукополиса, — подчеркнул Иван Шмидт. — Они расположатся сообразно технологической логике каждого из них. Львиная доля инвесторов по этим стартапам — частные организации, институты СО РАН, научно-производственные компании. Есть среди них и совместные предприятия, но основная масса — сугубо российские. Все эти 45 отобранных проектов достаточно детально проработаны. Это не дивные грезы, а детальные инвестиционные паспорта, подготовленные институтами СО РАН.

Мадам Тюссо, отстань!

Не обойдена и проблема столь же самобытная, как и сам проект — глубинный, давно тлеющий конфликт приоритетов с так называемыми «охранителями» — энтузиастами, жаждущими превратить Академгородок в муниципию-музей, в некое подобие Венеции или Помпей, в заповедник романтичных, но уже отчаянно далеких 60-х, в декорации для клипов группы «Браво».

С ретро-энтузиастами, кажется, умильного мира найдено не будет — так или иначе их придется «ломать об колено». Именно придется. Все кураторы проекта солидарны в том, что статус достопримечательной территории дан Академгородку очень неосмотрительно, на импульсе сиюминутного популизма. И его все равно придется снимать, аннулировать. В противном случае Академгородок ждет стагнация и превращение в ординарный спальный район. Хоть и с некоторыми признаками музея. Насколько хорошо жить в музее — об этом в деталях могут рассказать коренные жители Венеции ли хорватского Дубровника. Они, говорят, не в восторге.

— Да, сообщество активистов, желающих превратить Академгородок в статичный музей, существует, — говорит Иван Шмидт. — Но здесь перед вами сидят люди, которые точно против такой судьбы для этой территории. Академгородок — это ведь и экономический, и имиджевый ресурс региона, ресурс глобального потенциала. Академгородок в мире известен куда больше, чем сама Новосибирская область. Это драйвер развития, очень мощный драйвер. И превратить его в музейную реликвию — последнее дело.

Как подчеркнул Александр Авсейков, Академгородок 60-х не будет прямолинейно «музеифицироваться», его прозрачно интегрируют в развиваемую территорию. Реально ценные компоненты будут сохранены и защищены, а натяжки, конечно, придется переосмыслять, подвергать ревизии. Проговорена и экологическая составляющая (ибо «зеленые» — сообщество не менее шумное и конфликтное, чем ретроромантики).

— Объекты, требующие значительного санитарного обособления, будут размещаться вдали от жилых пространств, — подчеркнул Михаил Марков. — Например, на территории нынешнего военного полигона.

Супербюджет для суперпроекта

Прорабатываются и юридические нюансы «бесшовной» компоновки.

— Для агломерационных процессов очень важен вопрос землепользования и межведомственного взаимодействия, — отметил Иван Шмидт. — Нужно, чтоб взятая динамика воплощения не споткнулась об эти аспекты.

Бессбойная динамичность и проницаемость очень важна и для стимуляции деятельного внимания со стороны федеральных властей. Ибо вложений проект требует много, и помощь из «центра» лишней не будет.

Дана ориентировочная оценка инфраструктурных затрат на период 2018-35 годов. На научно-инновационную инфраструктуру понадобятся более 208 млрд рублей, на транспортную — более 114 млрд, на социальную — более 93 млрд, на коммунальную — более 15 млрд. Суммарные затраты на строительство и реконструкцию объектов составят более 430 млрд рублей.

Инвесторский этап тоже, можно сказать, уже начался на всех уровнях — и на губернском, и на федеральном.

— Во-первых, в бюджете области заложены средства для дальнейшей детализирующей работы, во-вторых, по строительной программе вкладываются 10-15 млрд рублей ежегодно, ибо многие объекты уже строятся, — подчеркнул Иван Шмидт. — И на первое трехлетие в бюджете Новосибирской области уже стоят объекты соцкультбыта. Первый из обоймы — пристройка к лицею №130, радикально его преображающая, потом — гимназия №3, вошедшая в федеральную программу, дальше — строительство детских садов и жилья. Ключевое понятие — «зона опережающего развития», потому и темп мы берем без пауз между этапами. Под поручение президента будут выделены и федеральные средства. Это проект общероссийского масштаба, такой новый Керченский мост своего рода.

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