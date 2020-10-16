Мэрия рассчитывает получить миллионы рублей субвенций на жилье для льготников

— В этом году мы получили от государства 46,6 млн рублей на обеспечение жильем льготных категорий населения. По данным департамента соцполитики, на эти деньги он рассчитывает получить 29 квартир. 28 из них уже закуплены. Сегодня у нас есть информация, что в следующем году на эти цели будет выделена сумма в разы больше. Точную цифру пока не назову, но речь пойдет не об одной сотне миллионов рублей, — сообщил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Он напомнил, что в очереди на льготное жилье в Новосибирске стоят около полутора тысяч граждан, поэтому при увеличении бюджетных затрат на решение проблемы муниципалитет должен предложить работающий механизм для эффективного освоения этих средств. По словам мэра, к осени 2019 года ресурсы, выделенные на эти цели, не были использованы. Это стало одной из причин передачи полномочий по закупке жилья для льготников из департамента строительства в департамент по соцполитике.

Глава управления по демографической политике департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Владимир Машанов отметил, что в прошлом году закупки квартир не были осуществлены по ряду причин. Одна из них — низкая цена квадратного метра, которая выставлялась на торги — 46 тысяч рублей за кв. м, при средней по городу цене в 65 тысяч за «квадрат». Плюс минимальная площадь покупаемого для льготников жилья должна была составить 30 кв. м. Такие условия не заинтересовали ни одного застройщика. В 2020 году были внесены изменения в ряд нормативных актов мэрии, что расширило возможности управления по приобретению жилья.

— Впервые в этом году мы осуществляем покупку квартир на вторичном рынке. Несмотря на то, что это вторичка, все квартиры с хорошим качественным ремонтом, — заверяет Машанов. — Также теперь мы можем покупать квартиры не только в Новосибирске, но и в Новосибирском районе (Криводановка, поселок Октябрьский), городах Бердск и Обь. В этих локациях мы не только вписываемся в норматив, но и можем приобретать жилье большей площади. Например, предоставлять некоторым льготникам двухкомнатные квартиры площадью до 56 кв. м. Кроме того, в этих локациях, как правило, расположена новая качественная инфраструктура: детские сады, школы, а транспортная доступность при нынешнем трафике хорошая. Так что никакого ущемления прав льготников из-за предоставления жилья на периферии не происходит.

Беспрецедентное увеличение субсидий, по его словам, потребует новых решений, которые сейчас прорабатываются. Кроме того, управление ждет запуска программы жилищных сертификатов, разрабатываемой на федеральном уровне. По словам Машанова, она сделает инструмент покупки жилья для льготников более гибким.

По данным чиновника, сегодня вынесены 266 судебных решений, возлагающих на мэрию обязательства в предоставлении истцам отдельных жилых помещений. Им муниципалитет обязан выдавать квартиры в первоочередном порядке, что сдвинуло общую очередность льготников. В мэрии не исключают — такой прецедент может привести к массовым искам в суд со стороны граждан, имеющих право на льготы.

В начале октября в Новосибирской области возбуждено уголовное дело о хищении у дольщиков более 56 млн рублей. По версии следствия, начальник управления по жилищным вопросам Денис Ковалев и его предшественник в должности Дмитрий Рыбалко подозреваются в превышении служебных полномочий, повлекших тяжкие последствия. Как сообщало СУ СК РФ по Новосибирской области, данные чиновники в качестве заказчика заключили ряд муниципальных контрактов на услуги по приобретению квартир в объектах долевого строительства с застройщиками ООО «Доступное жилье Новосибирск» и ООО «НСК Девелопмент» для последующего расселения людей из аварийного фонда.

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