Программу льготной ипотеки продлят до середины 2021 года

Президент России Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых минимум до середины 2021 года на фоне все еще непростой экономической ситуации. Информация об этом размещена на сайте kremlin.ru.

— Эта программа стала одной из самых успешных антикризисных мер. Выдано более 220 тысяч кредитов на 630 миллиардов рублей. В целом сейчас на программу приходится более 90 % всех кредитов на новостройки. Мы видим её востребованность, то, что она необходима семьям. Кстати, для поддержки строительной отрасли, которая оказалась в непростой ситуации из‑за коронавируса, она также сыграла свою роль, — отметил премьер министр Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что кабмин готов быстро подготовить документы, необходимые для продления программы.

Программа ипотеки с господдержкой заработала в России в конце апреля. Льготная ставка в 6,5 процента действует в течение всего срока кредита — до 30 лет.

В Новосибирской области, по данным регионального Росреестра, за 8 месяцев 2020 года в отношении всех объектов недвижимости было зарегистрировано более 48,6 тысяч ипотек, это почти на 5% выше показателя первых восьми месяцев 2019 года. Статистический показатель всех зарегистрированных ипотек в августе 2020 года в регионе составил около 8,5 тысяч, что на 28% выше аналогичного периода прошлого года.

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