В Новосибирской области возбуждено уголовное дело о хищении у дольщиков более 56 млн рублей

Прокуратура Новосибирского района Новосибирской области провела проверку исполнения градостроительного законодательства и законодательства о защите прав участников долевого строительства, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Установлено, что с 2014 года общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная компания «Базис-Строй» заключило с гражданами и иными лицами 156 договоров долевого строительства двух многоквартирных домов в микрорайоне «Радужный» села Верх-Тула.

— Руководство общества, получив от инвесторов свыше 141 млн рублей, потратило часть денежных средств на строительство объектов недвижимого имущества, а остальные денежные средства были похищены. Гражданам причинен ущерб на сумму свыше 56,2 млн рублей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что до настоящего времени дома в эксплуатацию не введены.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре.

Фото: из группы Новости Верх-Тулы ВКонтакте