ООО «Нестле Россия» предоставлены земельные участки для реализации МИП

Губернатор Новосибирской области подписал распоряжение, на основании которого земельный участок в Искитимском районе Новосибирской области (площадью 786 027 +/– 621 кв. м) и земельный участок в городе Бердске Новосибирской области (площадью 14 713 +/–42 кв. м) будут предоставлены ООО «Нестле Россия» для реализации масштабного инвестиционного проекта «Строительство фабрики по производству кормов для непродуктивных животных», сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития.

Напомним, ООО «Нестле Россия» планирует построить фабрику по производству кормов для непродуктивных животных преимущественно на территории Искитимского района Новосибирской области. Общая сумма капитальных вложений по всему проекту составит 10,5 млрд рублей. Реализация масштабного инвестиционного проекта позволит обеспечить за период с 2020 по 2024 годы 346,6 млн рублей налоговых платежей в консолидированный бюджет Новосибирской области В ходе реализации проекта планируется создание 250 новых рабочих мест.

Компания «Nestle» осуществляет свою деятельность в 187 странах, занимается производством продуктов питания, напитков и лечебного питания. Компания на постоянной основе проводит исследования для того, чтобы расширять свои возможности в области разработки новых продуктов. В линейку продукции на сегодняшний день компании входит более 2000 брендов.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области