Мэрия законтрактует все пассажирские перевозки

К 2025 году мэрия Новосибирска намерена перевести на систему муниципального контракта все маршруты пассажирских перевозок. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на начальника управления пассажирских перевозок Владимира Кондаурова.

— При работе по муниципальному контракту перевозчик не беспокоится, сколько пассажиров едет у него в салоне, — поясняет чиновник преимущества новой системы. — Так мы решаем сегодняшние проблемы: нежелание перевозчиков работать в вечернее время из-за низкого пассажиропотока, простой автобусов на узловых остановках, чтобы загрузить больше пассажиров. Наоборот, перевозчик будет заинтересован выполнять количество рейсов, предусмотренное расписанием. Кроме того, за нарушение расписания к нему будут применять штрафные санкции.

Напомним, в начале марта 2020 года в Новосибирске на автобусном маршруте №54 (вокзал «Новосибирск-Главный» — ул. Твардовского) был запущен соответствующий пилотный проект. Победителем аукциона стало ПАТП-4. Как уже сообщалось, пробный муниципальный контракт мэрия заключила на 9 месяцев, в перспективе срок их действия вырастет до 3 лет. Цена контрактов будет зависеть от расходов на топливо, а также типа подвижного состава, который должен быть сертифицирован и соответствовать ФЗ №16 «О транспортной безопасности». Контроль регулярности рейсов возложен на муниципальное АСУ «Навигация».

По результатам 9 месяцев, как отмечают в мэрии, пилотный проект показал свою эффективность. В частности, регулярность движения общественного транспорта по маршруту выросла на 20%, приблизившись к почти стопроцентной отметке.

— Мэрия прорабатывает вопрос перевода на контрактную систему маршрутов муниципальных: ГЭТ (24 маршрута трамвая и троллейбуса) и 14 маршрутов ПАТП-4, — говорит Кондауров. — Затем до 2025 года поэтапно на муниципальные контракты переведут автобусные маршруты, обслуживаемые перевозчиками иных форм собственности.

По информации мэрии Новосибирска, срок действия первых муниципальных контрактов закончится в 2023-2025 годах.

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