Операционная прибыль новосибирского Альфа-Банка вырастет до 6 млрд рублей

За этот год Альфа-Банк в Новосибирске значительно увеличил количество клиентов как физических лиц, так и представителей малого и среднего бизнеса, сообщили в пресс-службе кредитной организации. Как следствие выросла доля банка на рынке Новосибирской области как розничном, так и корпоративном сегментах. По данным банка за 2020 год операционная прибыль филиала «Новосибирский» Альфа-Банка вырастет на 0,7 млрд руб. по сравнению с 2020 годом и составит 6 млрд рублей.

— Год был напряженным, но интересным, мы видели значительное снижение процентных ставок для всех категорий заемщиков. Это результат снижения ключевой ставки Банка России. Такая тенденция сильно сказалась на доступности кредитных средств и, как следствие, высоких темпах роста потребительского кредитования. Банк несколько раз снижал ставки по кредитным продуктам, была усовершенствована скоринговая модель, которая повысила точность оценки рисков и дала возможность предлагать кредиты на более выгодных условиях, — отметил региональный управляющий филиала «Новосибирский» Альфа-Банка (АО) Андрей Фишер.

Он подчеркнул, что важным направлением развития банка в регионе является предоставление банковских услуг физическим лицам. Кредитный розничный портфель вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20%. Средства клиентов – депозиты и текущие счета – увеличились на 24%. Также хороший прирост на 70% показал портфель инвестиционных продуктов для физических лиц. В 2020 году Альфа-Банк начал масштабную Phygital-трансформация офисов банка. Три отделения открыты в Москве и два в Новосибирске.

— Тренд на цифровизацию мы взяли задолго до пандемии, он был частью нашей стратегии строительства безбумажного банка и фокуса на «клиента со смартфоном». Мы многое сделали и запустили еще до всеобщего локдауна. Поэтому наши клиенты не почувствовали дискомфорта, — пояснил Андрей Фишер.

Андрей Фишер рассказал, что в отношении ипотечного кредитования Альфа-Банком была принята новая стратегия развития.

— Если оценивать выдачи прошлого года, мы выдали порядка 2,3 млрд руб, в текущем году можно смело говорить о том, что ипотека набирает серьезные обороты, сейчас Альфа-Банк ежемесячно выдает не менее 700 млн рублей, — отметил он.

Число зарплатных клиентов филиала также растет. Сегодня около 7000 новосибирских компаний имеют зарплатный проект в Альфа-Банке. Продолжает увеличиваться и количество розничных клиентов. По прогнозам Андрея Фишера, к концу года прирост составит 20-25% к текущей базе активных клиентов.

По его словам, залогом динамичного развития экономики является поддержка и развитие малого бизнеса. Ежемесячно новосибирский филиал Альфа-Банка открывает более тысячи расчётных счетов юридическим лицам.

— Значимую нишу Альфа-Банк планирует занять и на рынке кредитования застройщиков. Миграционные потоки в город постоянно растут, поэтому строительный бизнес интересен для Альфа-Банка. С рядом застройщиков и девелоперов мы уже сейчас ведём переговоры про новые проекты, куда банк планирует входить, как полноценный партнёр – с одной стороны, финансируя стройку, с другой – предоставляя льготные ипотечные кредиты на приобретение возводимого жилья, — резюмировал Андрей Фишер.

Фото предоставлено пресс-службой банка