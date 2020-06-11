«Продажи до и после вируса»

Вирус снизил, а в некоторых случаях и остановил продажи, продолжая разорять не только отдельные компании, но и целые сегменты рынка. А те компании, которые «держатся на плаву», столкнулись с колоссальным падением покупательской способности их потребителей.

В этой ситуации жизненно важным становится даже не увеличение объемов продаж, а сохранение их на уровне февраля 2020 года. И вопросы тактики и стратегии продаж, использование каких-то особых инструментов в продажах, актуальны как никогда.

Давайте поговорим про продажи в сегодняшних экономических условиях, вспомним подходы и методы, которые мы знаем и когда-либо использовали. Возможно, совокупный опыт поможет нам сформировать новые подходы к возрождению и активизации покупательского спроса.

Что делать в маркетинге, чтобы выросли продажи?

Методы продаж в кризисе: временные и постоянные?

Каким образом изменятся продажи после кризиса?

Как простимулировать покупательский спрос?

Выходить в этот период на новые рынки или оставаться на старых?

Эксперты и спикеры:

Голицын Виталий (Москва), бизнес-тренер по продажам, к.физ.наук, автор публикаций и книг по продажам, провел более 400 очных тренингов и семинаров по продажам в 70 городах и 17 странах мира. Более 3-х млн. просмотров на YouTube канале. Кейсы: Mercedes Benz, РОСЭНЕРГОАТОМ, Oriflame, Mitsubishi, Hilton, Якутские бриллианты. Создавал отделы продаж «под ключ» для отельных сетей Hilton и Sheraton.

Богач Евгений, коммерческий директор компании «Минводы Боржоми». Управленческий опыт 12 лет на позициях директора в банковской сфере, в телекоммуникациях, FMCG.

Петров Роман, директор компании ITConstruct. Компания занимается внедрением CRM и разработкой интернет — магазинов с 2005 года. Входит в ТОП-100 рейтинга ключевых персон российского рынка digital-маркетинга и веб-разработки России.

Бурденюк Евгений, генеральный директор ГК «Отелит Development», сопредседатель Новосибирского отделения «Деловой России», управленческий опыт 20 лет.

Фомин Евгений (Екатеринбург), генеральный директор АО «Уралкерамика». Управленческий опыт 21 год.

Дата: 25 июня 2020 года Время: 12.00 (МСК) Место: онлайн трансляция

Стоимость участия: 400 руб.

Вход для Членов Клуба Директоров бесплатный. Член Клуба Директоров имеет клубный абонемент. Справки здесь: info@newgrade.ru

Регистрация обязательна здесь.

Возраст 18+

Фото предоставлено Клубом Директоров