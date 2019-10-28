Названы лучшие научные доклады конференции OpenBio-2019

Озвучены имена победителей научной конференции OpenBio-2019 в четырех секциях, сообщили организаторы мероприятия.

Напомним, научная конференция OpenBio-2019 прошла в Кольцово с 22 по 24 октября. На ней ученые мирового уровня из России и США прочитали специальные установочные лекции, а молодые ученые представили экспертному жюри результаты своих исследований. Докладчики выступили в 4 секциях: «Биофизика», «Вирусология», «Биотехнология» и «Молекулярная биология», они представили 79 докладов. В каждой секции жюри выделило троих победителей, а также обладателей специальной номинации «На пути к будущим перспективам».

Так, в «Биофизике» самым прорывным признали доклад Ирины Вахрушевой, младшего научного сотрудника НМИЦ им. Е.Н.Мешалкина — «Бескалибровочный метод определения числа рецепторов на поверхности клеток».

В секции «Вирусология» первое место занял Андрей Матвеев, младший научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, с докладом «Химерное антитело защищает модельных животных от дальневосточного, сибирского и европейского субтипов вируса клещевого энцефалита».

Доклад Алены Ступниковой из Института цитологии и генетики СО РАН «Разработка подходов к клиническому применению васкулярных клеток в регенеративной медицине» стал лучшим в секции «Биотехнология».

Мария Дмитриева – единственная студентка из четырех победителей конференции OpenBio. Она учится на первом курсе магистратуры Факультета естественных наук НГУ. Ее доклад «Первичные культуры опухолей головного мозга человека как модель для опухоль-адресующей терапии глиом» получил «золото» в секции «Молекулярная биология».

Фото: предоставлено организаторами мероприятия, автор- Антон Уницын