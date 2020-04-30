Меры соцподдержки семьям с детьми в регионе станут более адресными

До конца 2020 года при назначении мер социальной поддержки семьям с безработными в Новосибирской области не будет учитываться их доход за прошлый период. Эти изменения будут действовать до 31 декабря, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщили в министерстве труда и социального развития новосибирской области, при установлении нуждаемости семьи в предоставлении различных мер социальной поддержки рассчитывается среднедушевой доход семьи за период, предшествующий дню обращения за получением данных мер. В зависимости от вида выплат этот срок составляет от 3 до 12 месяцев. Сейчас в доходе семьи учитывается также доход гражданина, который на момент подачи заявления на назначение выплаты является безработным. В отдельных случаях учет дохода от трудовой деятельности за прошлый период не позволяет семье, являющейся малоимущей на момент подачи заявления, претендовать на получение государственной поддержки.

В текущем году при начислении социальных выплат исключили из доходов семьи доходы безработных ее членов от трудовой деятельности, полученные за прошлый период.

Отмечается, что указанные изменения коснулись следующих выплат:

ежемесячного пособия на ребенка в Новосибирской области, предоставляемого на основании постановления правительства Новосибирской области от 19.03.2012 № 145-п «Об установлении порядка предоставления ежемесячного пособия на ребенка в Новосибирской области и порядка учета и порядка исчисления величины среднедушевого дохода, дающего право на получение ежемесячного пособия на ребенка в Новосибирской области»;

ежемесячной денежной выплаты в размере прожиточного минимума для детей, установленного на территории Новосибирской области на 1 января года, в котором предоставляется ежемесячная денежная выплата, в соответствии с постановлением правительства Новосибирской области от 21.01.2013 № 12-п.

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