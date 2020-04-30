Стартовал всероссийский проект по восстановлению военных фотографий

IT-компания Movavi запускает всероссийский благотворительный проект по восстановлению старых фотографий в честь Дня Победы. Ежегодная бесплатная акция пройдет уже в третий раз и планирует собрать более 10 000 человек, сообщили в пресс-службе компании.

— В связи с пандемией коронавируса в этом году акция будет проходить в онлайн-режиме и позволит любому желающему прислать отсканированные черно-белые или пожелтевшие от времени снимки через специальный сайт проекта, — уточнили в компании.

Отмечается, что после обработки все участники акции получат отреставрированные с помощью авторской программы Movavi Фоторедактор и специальной нейросети изображения в черно-белом и цветном вариантах. С помощью технологии машинного обучения будут устранены приобретенные со временем дефекты — трещины, заломы, помятости, потертости, царапины и пятна.

В период акции любой человек может отправить неограниченное количество фотографий, до 9 мая 2020 года включительно. Отреставрированные версии будут готовы в течение пяти рабочих дней с момента отправки.

— Мы счастливы, что с помощью наших решений тысячи людей смогут вернуть жизнь дорогим сердцу кадрам и сохранить память поколений. Надеемся, что с восстановленными снимками еще больше людей смогут принять участие в акции «Бессмертный полк» и отпраздновать День Победы, несмотря на всю сложность текущей ситуации, — отмечает Иван Чирков, бренд-менеджер Movavi.

За два года в проекте Movavi было отреставрировано несколько тысяч фотографий.

Фото предоставлено компанией