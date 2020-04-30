Жители региона начали активно общаться на самоизоляции

За четыре недели карантина основной рост активности наблюдается в небольших городах области, а также в пригородных поселках, где самоизолировались жители крупных городов, сообщили в пресс-службе МТС. Отмечается, что лидером по росту голосового и мобильного трафика стал Бердск, где этот показатель составил почти 40%. В Куйбышеве потребление интернета выросло почти на 25%. В районе поселка Криводановка, где много дачных и коттеджных поселков, интернет-трафик вырос в диапазоне до 15%.

— В Новосибирске трафик голоса и передачи данных сместился из центра в спальные районы и пригороды. С 30 марта по 20 апреля наибольший прирост объема потребления мобильного трафика в сети МТС демонстрируют пл. Карла Маркса, а также Золотая Нива, Родники, Затулинка, Северо-Чемской и Краснообск, здесь жители стали качать в среднем на 20% больше, чем двумя неделями ранее. Изменилось также время пиковой нагрузки — теперь абоненты пользуются мобильным интернетом равномерно в течение всего дня, вместо традиционно возрастающей активности вечером, — констатировали в МТС.

Самыми популярными ресурсами для посещений среди жителей Новосибирской области стали сайты с видеоконтентом и онлайн-курсами. На соцсети приходится 42% общего объема скачанного трафика, самые популярные у новосибирцев – YouTube (20%), ВКонтакте (15%) и Instagram (9%).

— Самоизоляция внесла серьезные изменения в структуру потребления мобильного интернет-трафика. И это вполне объяснимо: меняются наши привычки, образ жизни. Как следствие — меняется и нагрузка на инфраструктуру. Например, в некоторых небольших населенных пунктах отмечаем такие объемы трафика, которые раньше были характерны только для крупных городов. Поэтому мы постоянно ведем мониторинг работы сети и точечно увеличиваем емкость существующей инфраструктуры там, где это необходимо. Кроме того, реагируя на запросы наших пользователей, мы в три раза увеличили время непрерывности телефонного звонка — до 180 минут, — рассказал директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

Фото предоставлено пресс-службой МТС