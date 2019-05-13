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Метафизический предприниматель, который придумал наш мир

  • 13/05/2019, 11:53
Руководитель пресс-службы Новосибирского отдела «ОПОРЫ РОССИИ»:

Руководитель пресс-службы Новосибирского отдела «ОПОРЫ РОССИИ»В нашем обществе есть некоторые сложности с восприятием образа предпринимателя. Так сложилось в силу объективных факторов — на территории РФ предпринимательство стало легальным только в 1991 году, то есть 28 лет назад. Все это время мы пытаемся создать деловую культуру, в которой люди не боятся идти на риск и создавать свое дело. Однако сделать это за такой короткий промежуток достаточно тяжело. Но если ничего не делать, то ничего и не произойдет, верно? Сегодня государство тратит деньги, силы и время на продвижение образа предпринимателя в надежде, что это принесет плоды, создаст культуру ответственности за себя и свои действия.

Я нахожусь в команде организаторов фестиваля «ЭТО ДЕЛО» в честь Дня предпринимателя, который пройдет 26 мая в Первомайском сквере. Это инициатива новосибирского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», поддерживаемого муниципальными и региональными властями. Это профессиональный праздник, на котором мы хотим показать, что быть предпринимателем — здорово, что заниматься бизнесом нужно и нестыдно, что предприниматели — это такие же люди, а не отдельная каста общества с уникальными суперспособностями.

Но прежде я бы хотел разобрать роль предпринимателя в обществе и взглянуть на нее под необычным углом.

Итак, посмотрите на предметы вокруг себя. Нет, это не игра в ясновидящего, я говорю про любые предметы, которые находятся возле вас. Оглянитесь, внимательно посмотрите на них. Все эти вещи придумали предприниматели. Где-то рядом сейчас находятся люди. Скорее всего, они носят одежду. Одежду тоже придумали предприниматели. Думаю, здесь логика понятна, теперь давайте осмотримся более глобально. Все действия, которые мы совершаем за день, большинство наших привычек и образов — все они были придуманы и внедрены в нашу реальность предпринимателями. Стакан для кофе, букет цветов, ортопедический матрас, стикер в мессенджере, сам мессенджер — это все плоды человеческой мысли и реализованных идей. Здесь даже нет смысла создавать лонгрид про «5 изобретений, изменивших жизнь». Этих изобретений десятки тысяч, их авторы — иногда гении, иногда сумасшедшие, но всегда предприимчивые, готовые идти на риск и бороться за свою идею до конца.

Вот кто изменил наш образ жизни, вот кто придумал нас такими, какими мы привыкли видеть друг друга! Карл Маркс упрекал философов прошлого в том, что они просто описывали мир вместо того, чтобы его менять. А чем предприниматели не философы? Маркс собирался что-то менять, у его последователей были масштабные попытки, но капитализм все равно победил, а это значит, что предпринимательство — единственно верная идеология. Тем не менее здесь тоже работает система «каждому по труду».

Но в современной России капитализм победил не так давно. И все же прошло почти 30 лет, но мы до сих пор произносим слово «предприниматель» шепотом, смущаемся и смотрим в пол. Нам даже не надо сравнивать себя в этом смысле с какими-то другими культурами — достаточно посмотреть на себя в зеркало. Мы стесняемся. С таким подходом в нашем обществе перестанут появляться великие личности. Предприниматели — это не инопланетяне. Это такие же люди, такие же homo sapiens, которые чуть больше стараются и которым из-за этого иногда везет. Понятно, что каждый человек не сможет стать предпринимателем в общепринятом смысле этого слова, но ведь каждый из нас может проявлять эмпатию, поддерживать других и стремиться к чему-то большему.

26 мая мы соберемся вместе, чтобы выйти за рамки и сломать придуманные границы между якобы деловыми людьми и якобы неделовыми. Мы отметим этот день широко и масштабно не потому, что нам некуда тратить деньги. Мы празднуем его потому, что люди, в честь которых отмечается День предпринимателя, придумали календарь, часы и научили нас праздновать все остальные 365 дней в году. А это уже стоит того, чтобы немного погулять в их честь?

Фото: из личных архивов

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