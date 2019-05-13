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«Брусника. Сибакадемстрой» получила разрешение на строительство урбан-вилл

Ввод первых урбан-вилл в эксплуатацию запланирован на 4 квартал 2021 года.
  • 13/05/2019, 11:57
«Брусника. Сибакадемстрой» получила разрешение на строительство урбан-вилл

Компания «Брусника. Сибакадемстрой» получила разрешение на строительство нового проекта — квартала на «Никитина». Проект презентует новую для Новосибирска типологию жилья — урбан-виллы. Квартал состоит из восьми урбан-вилл высотой 7–9 этажей и 17-этажной башни-доминанты. Предусмотрено четыре очереди строительства. Ввод первых урбан-вилл в эксплуатацию запланирован на 4 квартал 2021 года, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что новый квартал находится на пересечении улиц Декабристов и Никитина, в 10 минутах от улицы Кирова. Урбан-виллы представляют собой невысокие одноподъездные дома, которые будут окружать зелёные дворы. Этот формат жилья часто применяют в Европе. В таком доме будет проживать всего 50 семей.

— Совместно с голландским архитектурным бюро «Брусника. Сибакадемстрой» разработала коллекцию урбан-вилл на «Никитина». Проект является частью исторической градостроительной структуры города. Мастер-план квартала сочетает четыре типа урбан-вилл и визуальную доминанту — башню. Все типы зданий имеют особенности в организации фасада, архитектурных форм и открытых пространств. Дома расположены так, чтобы из каждого открывался вид на карманные сады, а квартиры получали максимум света. Доминирование невысокой застройки создает уютную и безопасную среду для жителей, — уточнили в пресс-службе.

Урбан-виллы окружены единым пространством двора. Из-за естественного перепада высот на участке двор разделен на три уровня. Такое решение позволяет создать уютный парк с различной приватностью. Общественные территории сменяются карманными садами между домов и продолжаются прогулочными аллеями. Со стороны улицы Грибоедова террасный двор завершается зелёной площадью.

На первых этажах урбан-вилл спроектированы полезные функции: магазины и сервисы. Центральной осью под кварталом проходит подземным паркинг с двумя выездами на улицу Декабристов.

В первой очереди проекта будет построено 3 урбан-виллы. Это 145 квартир и 89 парковочных мест в подземном паркинге. Особенностью этого этапа станут квартиры с отдельным входом на первых этажах и двухуровневые квартиры с угловыми террасами и патио на крыше.

Фото: пресс-служба компании

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