С 1 июля наличие кассовой техники в пассажирском транспорте станет обязательным

Налогоплательщики, оказывающие в Новосибирской области услуги по перевозке пассажиров, должны до 1 июля 2019 года перейти на использование контрольно-кассовой техники. Третий этап реформы ККТ предполагает переход на новый порядок практически всей сферы услуг.

— В общественном транспорте до 1 июля продажа водителем или кондуктором в салоне транспортного средства проездных документов (билетов) и талонов для проезда допускается без применения кассовой техники. После этой даты необходимо обязательное применение кассовой техники, вне зависимости от способа оплаты (наличными денежными средствами или в безналичном порядке), — отметил начальник отдела оперативного контроля УФНС России по Новосибирской области Владимир Шаповалов.

В УФНС уточнили, что на 1 мая почти 22 тысячи организаций и индивидуальных предпринимателей, преимущественно занятых в сфере торговли и общественного питания, зарегистрировали в Новосибирской области более 53 тысяч касс. Это в 2 раза превышает дореформенный парк. Пробито и учтено чеков более чем на 1 трлн рублей.

Фото: Gensa Gensa