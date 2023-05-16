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Метеорологический прогноз погоды на лето в Сибири

  • 16/05/2023, 11:43
Лето 2023 в Сибири
Говоря о предстоящем лете 2023 года в Сибири, можно уверенно сказать, что жители региона смогут полноценно отдохнуть на природе. Но поговорим о погоде.

Главным образом, лето будет следовать общей тенденции прогрессивного изменения климата, что будет проявляться в изменении типичных показателей температур и осадков. В этой статье рассмотрим, какая погода будет в Сибири в летние месяцы.

Какая погода будет в июне в Сибирской части России?

В начале лета ожидается промозглый ветер и сильные дожди, вызывающие ностальгию по солнечному маю. Это заставит даже тех, кто планировал поставить палатку на острове или покупаться в водохранилище, остаться в помещении. Температура воздуха в течение дня не поднимется выше 18 градусов, а ночью опустится до 12. На радость всем, желающим согреться, тепло вернется только после 16 июня. Дожди прекратятся к концу месяца, а на первой неделе ожидается последний день с осадками.

Какая погода будет в июле и в августе в Сибири?

В следующем месяце показатель термометра быстро поднимется, достигнув отметки 33 градуса, а затем продолжит свой восход, достигнув 37 градусов. Сильные дожди закончатся к концу июля, и за последующие несколько дней выпадет меньше осадков. Хотя будут ливни, температура не снизится. Река Енисей достигнет температуры в 23 градуса, которая будет выше, чем в Черном море в это время года.

В первых днях августа ожидается изнурительная жара и засуха, но затем лето подойдет к концу. В конце месяца температура будет около +10 градусов днем и не более 2 градусов ночью. Для Сибири это низкая температура. Постепенно температура поднимется до +15 градусов Целься. Но продлится это недолго – буквально несколько недель осенью. Обычно это выпадает на «бабье» лето. После этого постепенно начнет холодать.

Места со своим микроклиматом

Сибирь – это обширная территория Российской Федерации, которая по площади превышает некоторые страны мира. Поэтому в разных местах погода может существенно отличаться: на одной территории лежит снег, а на другой в это же время – более 30 градусов на термометре. И это абсолютно нормально, так как территория очень обширная, из-за чего погодные условия могут отличаться.

Рассмотрим несколько мест Сибири:

  • Томск. Лето будет теплым и достаточно солнечным. Средняя температура воздуха в июне и августе будет колебаться от +18 до +23 градусов Цельсия, а в июле – от +20 до +25 градусов Цельсия. Ожидается, что лето будет дождливым, особенно в середине и конце сезона, когда активизируются муссоны.
  • Новосибирск. По данным метеорологических служб, ожидается, что лето в этом году будет достаточно теплым и солнечным. Средняя температура воздуха в июне и августе будет колебаться от +20 до +25 градусов Цельсия, а в июле – от +23 до +27 градусов Цельсия. При этом, возможны периоды обильных дождей, особенно в августе и в начале сентября.
  • Омск. Лето будет теплым и сравнительно сухим. В июне и августе средняя температура воздуха будет колебаться от +20 до +25 градусов Цельсия, а в июле – от +22 до +27 градусов Цельсия. Ожидается, что лето будет сухое и не будет значительного количества осадков. Тем не менее, возможны кратковременные грозы и дожди.
  • Белокуриха. Климат характеризуется умеренной погодой, не приносящей ни экстремальной жары, ни сильных морозов, что обеспечивает особый комфорт для своих жителей и посетителей этого алтайского курорта.
  • Иркутск. Лето будет достаточно теплым и сухим. Средняя температура воздуха в июне и августе будет колебаться от +17 до +22 градусов Цельсия, а в июле – от +19 до +24 градусов Цельсия. Временами могут возникать кратковременные грозы и дожди, но общая тенденция будет сухая.
  • Красноярск. Лето будет теплым и солнечным. Средняя температура воздуха в июне и августе составит от +20 до +25 градусов Цельсия, а в июле – от +23 до +28 градусов Цельсия. На данное время сезон дождей не ожидается, однако, возможны кратковременные грозы и дожди.
  • Байкал. Метеорологические службы прогнозируют среднюю температуру воздуха от +15 до +20 градусов Цельсия в июне, июле и августе, с высокой вероятностью кратковременных дождей и грозовых бурь. Также, в этом году ожидается снижение уровня воды в озере Байкал.
  • Аршан. Ожидается в основном теплая погода. Средняя температура воздуха в июне колеблется от +10 до +20 градусов Цельсия, в июле — от +15 до +25 градусов Цельсия, а в августе — от +10 до +20 градусов Цельсия. Однако следует иметь в виду, что в горах погода может быстро изменяться и возможны кратковременные дожди и грозы.

Как видите, природа Сибири весьма разнообразна, но погода обещает быть более-менее стабильной во всех регионах. Однако возможны изменения, поэтому рекомендуем следить за новостями метеорологических служб. Этим летом не ожидается никаких аномалий и прогнозируется жаркая и сухая погода на большинстве территорий Сибири. Именно к таким выводам пришло большинство синоптиков.

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