Метеорологический прогноз погоды на лето в Сибири

Главным образом, лето будет следовать общей тенденции прогрессивного изменения климата, что будет проявляться в изменении типичных показателей температур и осадков. В этой статье рассмотрим, какая погода будет в Сибири в летние месяцы.
В начале лета ожидается промозглый ветер и сильные дожди, вызывающие ностальгию по солнечному маю. Это заставит даже тех, кто планировал поставить палатку на острове или покупаться в водохранилище, остаться в помещении. Температура воздуха в течение дня не поднимется выше 18 градусов, а ночью опустится до 12. На радость всем, желающим согреться, тепло вернется только после 16 июня. Дожди прекратятся к концу месяца, а на первой неделе ожидается последний день с осадками.
В следующем месяце показатель термометра быстро поднимется, достигнув отметки 33 градуса, а затем продолжит свой восход, достигнув 37 градусов. Сильные дожди закончатся к концу июля, и за последующие несколько дней выпадет меньше осадков. Хотя будут ливни, температура не снизится. Река Енисей достигнет температуры в 23 градуса, которая будет выше, чем в Черном море в это время года.
В первых днях августа ожидается изнурительная жара и засуха, но затем лето подойдет к концу. В конце месяца температура будет около +10 градусов днем и не более 2 градусов ночью. Для Сибири это низкая температура. Постепенно температура поднимется до +15 градусов Целься. Но продлится это недолго – буквально несколько недель осенью. Обычно это выпадает на «бабье» лето. После этого постепенно начнет холодать.
Сибирь – это обширная территория Российской Федерации, которая по площади превышает некоторые страны мира. Поэтому в разных местах погода может существенно отличаться: на одной территории лежит снег, а на другой в это же время – более 30 градусов на термометре. И это абсолютно нормально, так как территория очень обширная, из-за чего погодные условия могут отличаться.
Рассмотрим несколько мест Сибири:
Как видите, природа Сибири весьма разнообразна, но погода обещает быть более-менее стабильной во всех регионах. Однако возможны изменения, поэтому рекомендуем следить за новостями метеорологических служб. Этим летом не ожидается никаких аномалий и прогнозируется жаркая и сухая погода на большинстве территорий Сибири. Именно к таким выводам пришло большинство синоптиков.
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