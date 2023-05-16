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Растущий интерес новосибирцев к нейросетям может привести к мошенникам

  • 16/05/2023, 11:39
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Растущий интерес новосибирцев к нейросетям может привести к мошенникам
Эксперты настоятельно рекомендуют использовать ссылки на нейросети только с официального сайта разработчика.

Злоумышленники все чаще создают поддельные каналы и чат-боты якобы новой российской нейросети, сообщает пресс-служба СГУ.

Сначала они просто дублируют человеку сообщения из официального канала нейросети в одном из мессенджеров, при этом для ответов на вопросы используя собственные боты, что призвано притупить бдительность пользователя. А потом человеку объявляют, что подписка к услугам нейросети платная и предлагают ссылку, чтобы эту оплату произвести, естественно с введением данных банковской карты.

Специалисты подчеркивают, что эта ссылка ведет на фишинговую страницу, с помощью которой мошенники похищают персональные данные человека и данные его карты.

— Мошенники могут использовать и другой вариант схемы. Например, предлагают доступ к популярной иностранной нейросети. Якобы можно воспользоваться ее русифицированной версией, а подписку оплатить российской картой. Ссылка для перевода денег опять-таки оказывается фишинговой, — рассказал Олег Савва, эксперт Сибирского ГУ Банка России.

По его словам, если вы решили воспользоваться услугами нейросети, лишний раз убедитесь, что зашли на официальный канал разработчика. Пользуйтесь ссылками на нейросети только с официального сайта разработчика, добавил эксперт.

В пресс-службе СГУ сообщили, что узнать о распространенных мошеннических схемах, а также о том, как противостоять аферистам, можно на сайте Банка России в разделе «Противодействие мошенническим практикам» или на сайте «Финансовая культура» в разделе «Грабли».

Ранее редакция сообщала, что телефонные мошенники начали мстить не поддавшимся на их провокации.

Фото: freepik.com — rawpixel.com 

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Рубрики : Общество Право&Порядок

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : чат-боты финансы СГУ нейросети Мошенники


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