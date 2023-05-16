Весенняя охота на водоплавающую дичь завершилась в Новосибирской области

Всего министерство природоохранных ресурсов и экологии выдало 8961 разрешение. Об этом сообщает министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестерин в своем официальном Телеграм-канале.

Более 5 тыс разрешений выдано через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, 1250 — в электронном виде.

Министр уточнил, что региональным минприроды направлено 1180 отказов в выдаче разрешения за непредставление или несвоевременное представление сведений о добытых охотничьих ресурсах по полученному ранее разрешению.

Отмечается, что около 15 % разрешений выданы в рамках первого в России экспериментального правового режима в виде электронных разрешений. Информация о выданном разрешении отражалась в мобильном приложении «Моя охота», разработанном региональным минцифры. Сведения о добытых охотничьих ресурсах вносятся охотниками также в приложении и передаются в министерство в автоматическом режиме.

Напомним, что весеннюю охоту в Новосибирской области могут отменить из-за пожаров.

— Не первый год некоторые главы районов обращаются в мой адрес с предложением отменить весеннюю охоту. Решение достаточно жесткое и резкое, но я прошу совет муниципальных образований и Минприроды рассмотреть эту инициативу. Если так пойдет дальше, то в следующем году на наиболее горимых районах придется ограничивать период весенней охоты или доходить до ее запрета, — заявил Андрей Травников, губернатор Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что более 9 тысяч новосибирских охотников на год лишились права охоты.