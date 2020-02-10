Методика формирования контрольных цифр приема в вузы будет изменена

Методику формирования контрольных цифр приема в вузы изменят, а при Правительстве РФ создадут коллегиальный орган с участием регионов, крупных работодателей, который будет рассматривать вопросы согласования объёмов КЦП, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Рабочая группа Госсовета РФ по направлению «Образование и наука», которую возглавляет губернатор Новосибирской области Андрей Травников одобрила ряд инициатив.

Важный блок вопросов касался совершенствования процедур прогнозирования потребности в трудовых ресурсах, в специалистах, планирования контрольных цифр приема для вузов по подготовке этих специалистов. Было предложено не только изменить методику расчет КЦП, сделать ее более понятной и прозрачной, но и создать при Правительстве Российской Федерации коллегиальный орган с участием регионов, крупных работодателей, который бы рассматривал вопросы согласования объёмов контрольных цифр, некоторую согласительную комиссию.

Решение о создание такого согласительного коллегиального органа принято, сообщил Андрей Травников.

— Все региональные губернаторы удовлетворены тезисами в послании президента Федеральному Собранию, которые прозвучали и на Госсовете в выступлении Владимира Владимировича: поставлена задача по увеличению бюджетных мест в нестоличных вузах. Уже озвучено решение о выделении 70 млрд рублей на четыре года, — отметил Андрей Травников. — Но вот вопросы к методике распределения квот на бюджетные места как между вузами, регионами, так и по специальностям оставались большие. И очень приятно, спасибо Правительству РФ, мы договорились о том, что будет скорректирована методика — она станет более прозрачной, открытой. И, самое главное, будет создан согласительный коллегиальный орган, «согласительная комиссия» – упрощенно я ее так называю, — при Правительстве РФ. Туда войдут и регионы. Если мы с чем-то будем несогласны, то на уровне правительства можно будет эти спорные вопросы разобрать.

Он подчеркнул, что примеры таких спорных вопросов можно найти в каждом субъекте, в том числе, и в Новосибирской области. Так в прошлом году Новосибирский технический университет, понимая, что через три-четыре года на уникальную установку класса мегасайенс «Сибирский кольцевой источник фотонов», якорного проекта Академгородка 2.0, потребуются специалисты по монтажу и эксплуатации этого уникального объекта, запланировал подготовку инженеров-физиков. Вуз согласовал вопрос с региональными властями и направил заявку на необходимое количество бюджетных мест, которая в итоге не была удовлетворена. По каким причинам, непонятно. Принятое решение об изменении методики расчетов КЦП и создании «согласительной комиссии» позволит избежать повторения сбоев по обеспечению наиболее востребованными специалистами региональной экономики.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области