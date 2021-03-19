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«Метр квадратный» открывает онлайн-продажу квартир для физических лиц

  • 19/03/2021, 14:52
Клиенты смогут выбрать жилые объекты из более чем 140 тысяч лотов на рынке вторичной недвижимости двух столиц.

С 19 марта экосистема недвижимости «Метр квадратный» (проект группы ВТБ) начинает предлагать сервисы для продажи и покупки квартир физическим лицам.

Клиенты смогут выбрать жилые объекты из более чем 140 тысяч лотов на рынке вторичной недвижимости двух столиц. Выход в новый сегмент позволит компании по итогам 2021 г. в 6 раз увеличить число сделок с недвижимостью – до 260 тысяч.

Новости компаний

В настоящее время экосистема недвижимости «Метр квадратный» объединяет сервисы для выбора и покупки жилья в режиме онлайн. Чтобы воспользоваться ими, клиенту необходимо зайти на сайт m2.ru, где в настоящий момент представлено более 140 тысяч квартир и комнат Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

«Создание платформы, с помощью которой клиент может быстро и своевременно решить квартирный вопрос – приоритет для группы ВТБ (ПАО). Запуская в 2019 году экосистему, мы планировали представить рынку цифровой сервис для персонализированного подбора, покупки и регистрации недвижимости. За полтора года работы мы подключили к платформе более 1000 застройщиков, 19 банков и более 2000 агентств недвижимости. Теперь мы представляем клиентам единый ресурс, на котором можно не только выбрать и приобрести квартиру онлайн, но также воспользоваться дополнительными услугами для переезда, ремонта или обустройства своего жилья», – комментирует генеральный директор «Метр квадратный» Вячеслав Дусалеев.

За 2020 год на платформе прошло около 43 тысяч сделок более чем на 160 млрд рублей. «Сегодня мы начинаем работать с розничными клиентами, которые смогут купить или продать квартиру через наш ресурс. Рассчитываем, что выход в новый сегмент бизнеса позволит нам уже к концу года увеличить количество сделок с недвижимостью до 260 тысяч. Пока на нашем сайте представлены объекты двух столиц, однако в дальнейшем мы планируем расширять его предложениями и других крупных городов. В настоящее время сервисы онлайн-сделок с недвижимостью доступны физическим лицам в 59 регионах России через широкую сеть наших партнеров», – добавляет Вячеслав Дусалеев.

Выбрав объект недвижимости, покупатель может воспользоваться сервисами экосистемы для его приобретения: возможностью оформления ипотечного кредита в 19 банках-партнерах компании, сервисом безопасного проведения расчетов для покупки квартиры, продуктом “Защита сделки” (предполагает возврат стоимости квартиры клиенту при возникновении проблем с правом собственности) и электронной регистрацией прав собственности на объект. Владельцам недвижимости также доступен заказ дизайн-проекта квартиры с подбором отделочных материалов подходящей стоимости, проведение безопасных взаиморасчетов по договорам с ремонтными бригадами и компаниями, возможность оформить кредит на ремонт.

Цифровизация продуктов и сервисов является приоритетной задачей Группы ВТБ. В 2020 г. ВТБ первым в России провел полностью дистанционные сделки по ипотеке, оформив 1,5 тысячи кредитов на 7,5 млрд рублей. По итогам 2021 г. банк планирует оформлять уже каждый шестой жилищный кредит без визита клиента в офис и принимать дистанционно каждую вторую заявку. К 2022 г. ВТБ предложит своим клиентам 100% всех розничных кредитных продуктов в цифровом формате.

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : финансы новости бизнеса Метр квадратный ВТБ банки


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