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Цены на хлеб в Новосибирске поползли вверх

  • 19/03/2021, 13:46
Автор: Юлия Данилова
Цены на хлеб в Новосибирске поползли вверх
В небольших пекарнях популярные сорта хлеба подорожали на 10-15%. Крупные производители считают убытки и говорят, что запаса их прочности хватит до лета.

— Согласно постановлению правительства РФ сети обязались не поднимать цены на определенный перечень продуктов питания, и их производители попали в тяжелую ситуацию. Следующим постановлением федеральное правительство обещало выделить субсидии на покрытие части убытков, в частности хлебопекарным предприятиям. Но при их получении производители столкнулись с бюрократическими препонами — необходимо заполнять огромное количество бумаг. В результате, к примеру, в нашем объединении ни в Новосибирске, ни на Урале, ни в Москве никто еще не получал компенсацию даже за январь, я не говорю уже о феврале, — сообщил Inforpo54 председатель «Союза хлебопеков Сибири», гендиректор АО «Сибирская хлебная корпорация», депутат регионального парламента Дмитрий Терешков.

Отдельные сорта хлеба могут подорожать

По его словам, как председатель союза, он изучил ситуацию на хлебопекарных предприятиях региона и округа: даже полученные от государства субсидии не покроют расходов компаний из-за выросшей себестоимости производства.

— Из-за роста цен на муку, яйца, сахар, а также добавки и комплектующие на оборудование, которые мы закупаем за рубежом, из-за роста курса валюты себестоимость производства хлеба выросла за 2020 год примерно на 20%. Субсидия в лучшем случае покроет около 10% убытков, полученных от роста цен на сырье, — констатирует Терешков.

Сейчас хлебопеки заморозили цены на те сорта хлеба, ОКВЭДы которых указаны в постановлении правительства. Речь идет о белом, формовом, черном, бородинском и т.д. На неосновной ассортимент (с добавками, премиальные сорта, булочные изделия) цены удалось поднять на 10%, выдержав долгие переговоры с сетями. Они категорически отказываются повышать стоимость товаров. Поэтому на прилавках новосибирских магазинов уже наблюдается сокращение хлебобулочной продукции — она размазывается по полкам.

— Производители стоят перед дилеммой: сильно сокращать производство бюджетного хлеба они не могут по технологическим причинам, совсем остановить отгрузки тоже невозможно, но и продолжать работать в нынешних условиях — накапливать убытки. На рынке огромный дисбаланс и бардак, — констатирует Терешков. — Все предприятия отрасли работают в убыток в надежде, что субсидия компенсирует хотя бы часть потерь, но признаются — запаса прочности у них хватит максимум до лета.

Терешков отметил, что «Союз хлебопеков Сибири» уже неоднократно выходил на все уровни власти с предложениями по урегулированию ситуацию, но они так и не были рассмотрены.

— Государство не может и не хочет подходить к регулированию рынков сырья по международным правилам. Проще и идиотичнее всего выйти на конечных производителей любой продукции и сказать: «Не поднимайте цены, не ущемляйте интересы людей». При этом все границы для вывоза зерна открыты, цены на зерно и ГСМ внутри страны мировые, а зарплаты российские, — рассуждает Терешков. — Да, сейчас интересы покупателей защищены, но при этом ущемляются интересы сотрудников хлебопекарных компаний, а это тысячи человек. Сейчас почти все производители вынуждены кредитоваться в банках, у контрагентов, в том числе для выплаты зарплаты и налогов, поэтому растет задолженность. Ситуация остро-критическая.

В частности, собеседник отметил, что одним из предложений была адресная поддержка и запуск социальных карт, через которые социально незащищенные и малообеспеченные слои населения могли бы покупать в сетях товары со скидкой.

Опрошенные Infopro54 представители частных пекарен также пояснили, что увеличивают цены на свою продукцию в связи с ростом стоимости закупаемого сырья: муки, сахара, яиц и т.д. Некоторые собеседники говорят о том, что повысили зарплаты персоналу в связи с общим ростом цен на рынке. У части арендодатели подняли ставки аренды. В итоге на популярные у населения сорта хлеба в некоторых пекарнях цена в последнее время выросла на 10-15%. Предприниматели не исключают, что это не последняя индексация цен на хлебобулочную продукцию в 2020 году, и поясняют, что будут внимательно отслеживать покупательскую активность, чтобы принимать решение — повышать цены дальше или нет.

Соглашения о господдержке мукомолов и хлебопеков в Новосибирске начнут заключать с марта

Соглашения о господдержке мукомолов и хлебопеков в Новосибирске начнут заключать с марта

Согласно постановлению правительства РФ от 17 декабря 2020 года №2140 хлебопекарным предприятиям обещали компенсировать часть затрат, связанных с производством продукции. Размер возмещения — 2 тысячи рублей за тонну хлеба и хлебобулочных изделий с коротким сроком хранения (до 5 суток). Организация, получившая компенсацию, должна зафиксировать цены на свою продукцию. Для небольших предприятий, которые выпекают около 15 тонн хлеба в сутки, объем поддержки составит около 1 млн рублей за месяц работы, для крупных (от 60 тонн продукции в сутки)  — более 3,6 млн рублей. Средства будут доводиться до получателей на основании соглашений между Минсельхозом и региональными властями, уточняется в документе.

Правительство Новосибирской области в середине февраля сообщало, что в регионе соглашения с мукомолами и хлебопеками начнут заключать с марта. На эти цели из федерального бюджета поступили 45 млн рублей.

Фото pixabay.com — retepwal

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : хлеб повышение цен бизнес


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