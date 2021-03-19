Цены на хлеб в Новосибирске поползли вверх

— Согласно постановлению правительства РФ сети обязались не поднимать цены на определенный перечень продуктов питания, и их производители попали в тяжелую ситуацию. Следующим постановлением федеральное правительство обещало выделить субсидии на покрытие части убытков, в частности хлебопекарным предприятиям. Но при их получении производители столкнулись с бюрократическими препонами — необходимо заполнять огромное количество бумаг. В результате, к примеру, в нашем объединении ни в Новосибирске, ни на Урале, ни в Москве никто еще не получал компенсацию даже за январь, я не говорю уже о феврале, — сообщил Inforpo54 председатель «Союза хлебопеков Сибири», гендиректор АО «Сибирская хлебная корпорация», депутат регионального парламента Дмитрий Терешков.

— Из-за роста цен на муку, яйца, сахар, а также добавки и комплектующие на оборудование, которые мы закупаем за рубежом, из-за роста курса валюты себестоимость производства хлеба выросла за 2020 год примерно на 20%. Субсидия в лучшем случае покроет около 10% убытков, полученных от роста цен на сырье, — констатирует Терешков.

По его словам, как председатель союза, он изучил ситуацию на хлебопекарных предприятиях региона и округа: даже полученные от государства субсидии не покроют расходов компаний из-за выросшей себестоимости производства.

Сейчас хлебопеки заморозили цены на те сорта хлеба, ОКВЭДы которых указаны в постановлении правительства. Речь идет о белом, формовом, черном, бородинском и т.д. На неосновной ассортимент (с добавками, премиальные сорта, булочные изделия) цены удалось поднять на 10%, выдержав долгие переговоры с сетями. Они категорически отказываются повышать стоимость товаров. Поэтому на прилавках новосибирских магазинов уже наблюдается сокращение хлебобулочной продукции — она размазывается по полкам.

— Производители стоят перед дилеммой: сильно сокращать производство бюджетного хлеба они не могут по технологическим причинам, совсем остановить отгрузки тоже невозможно, но и продолжать работать в нынешних условиях — накапливать убытки. На рынке огромный дисбаланс и бардак, — констатирует Терешков. — Все предприятия отрасли работают в убыток в надежде, что субсидия компенсирует хотя бы часть потерь, но признаются — запаса прочности у них хватит максимум до лета.

Терешков отметил, что «Союз хлебопеков Сибири» уже неоднократно выходил на все уровни власти с предложениями по урегулированию ситуацию, но они так и не были рассмотрены.

— Государство не может и не хочет подходить к регулированию рынков сырья по международным правилам. Проще и идиотичнее всего выйти на конечных производителей любой продукции и сказать: «Не поднимайте цены, не ущемляйте интересы людей». При этом все границы для вывоза зерна открыты, цены на зерно и ГСМ внутри страны мировые, а зарплаты российские, — рассуждает Терешков. — Да, сейчас интересы покупателей защищены, но при этом ущемляются интересы сотрудников хлебопекарных компаний, а это тысячи человек. Сейчас почти все производители вынуждены кредитоваться в банках, у контрагентов, в том числе для выплаты зарплаты и налогов, поэтому растет задолженность. Ситуация остро-критическая.

В частности, собеседник отметил, что одним из предложений была адресная поддержка и запуск социальных карт, через которые социально незащищенные и малообеспеченные слои населения могли бы покупать в сетях товары со скидкой.

Опрошенные Infopro54 представители частных пекарен также пояснили, что увеличивают цены на свою продукцию в связи с ростом стоимости закупаемого сырья: муки, сахара, яиц и т.д. Некоторые собеседники говорят о том, что повысили зарплаты персоналу в связи с общим ростом цен на рынке. У части арендодатели подняли ставки аренды. В итоге на популярные у населения сорта хлеба в некоторых пекарнях цена в последнее время выросла на 10-15%. Предприниматели не исключают, что это не последняя индексация цен на хлебобулочную продукцию в 2020 году, и поясняют, что будут внимательно отслеживать покупательскую активность, чтобы принимать решение — повышать цены дальше или нет.

Согласно постановлению правительства РФ от 17 декабря 2020 года №2140 хлебопекарным предприятиям обещали компенсировать часть затрат, связанных с производством продукции. Размер возмещения — 2 тысячи рублей за тонну хлеба и хлебобулочных изделий с коротким сроком хранения (до 5 суток). Организация, получившая компенсацию, должна зафиксировать цены на свою продукцию. Для небольших предприятий, которые выпекают около 15 тонн хлеба в сутки, объем поддержки составит около 1 млн рублей за месяц работы, для крупных (от 60 тонн продукции в сутки) — более 3,6 млн рублей. Средства будут доводиться до получателей на основании соглашений между Минсельхозом и региональными властями, уточняется в документе.

Правительство Новосибирской области в середине февраля сообщало, что в регионе соглашения с мукомолами и хлебопеками начнут заключать с марта. На эти цели из федерального бюджета поступили 45 млн рублей.