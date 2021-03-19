Секреты выбора наручных хронометров Panerai

На протяжении не одного столетия пользуются признанием Panerai часы – https://imidge.com.ua/ru/f-watches-officine_panerai/ качественные изделия, отличающиеся определенным стилем. Менее 5-ти лет бренду понадобилось чтобы из маленькой часовой мастерской превратится в знаменитого производителя точного оборудования для военно-морского флота. Примечательно, что первые изделия были рассчитаны на покупателя со средним уровнем дохода.

Легендарные аксессуары прекрасны во всем. Стилисты Имидж рекомендуют отдавать им предпочтение тем, кто ценит достойное качество и неординарный внешний вид. Наручные часы идеально подойдет тем, кто любит массивный корпус, точность, четкий циферблат, оформленный в минималистическом стиле, прочность, надежность и долговечность.

Критерии выбора: на что обращать внимание при покупке

Мастера часового ремесла ежегодно удивляют своих поклонников новыми моделями. Даже ценители неординарного дизайна имеют возможность удовлетворить свой пыл и стать счастливыми обладателями изделий, циферблат которых украшен изображениями диких животных. Примечательно, что такие модели выпущены в ограниченном количестве и стоят весьма немало. Деловые люди или заядлые дайверы найдут в ассортименте компании «свое» изделие, которое удивит своими техническими характеристиками. Однако, при выборе изделий необходимо обращать внимание на:

Тип механизма: тонкие автоматические калибры, механическая конструкция, механизм с ручным заводом. Каждая коллекция включает разные типы изделий, тем самым удовлетворяя потребности почитателей марки.

Материал изготовления корпуса и ремешка: брендовые изделия можно подобрать в прочном сплаве, золоте, платине и даже в стекле.

Дизайн: одни и те же изделия можно приобрести в самой разной интерпретации.

Функциональность: производитель радует своих поклонников разными приборами. Изделия с двумя хронографами для вахтенных офицеров, классические варианты, конструкции так называемого «сэндвич-циферблата» с двумя перекрывающимися пластинами – изделия помогут решить разные задачи.

Долговечность: благодаря уникальной устойчивости к механическим повреждениям аксессуары длительное время не потеряют свой первозданный вид и функциональность.

Имиджмейкеры Имидж рекомендуют приобретать часы итальянской компании тем людям, которые предпочитают носить изысканные и нетривиальные вещи. Подобрать аксессуары мировой легенды можно на любой случай жизни, ведь ассортимент продукции компании впечатляет разнообразием.