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Секреты выбора наручных хронометров Panerai

  • 19/03/2021, 15:21
Критерии выбора: на что обращать внимание при покупке

На протяжении не одного столетия пользуются признанием Panerai часы https://imidge.com.ua/ru/f-watches-officine_panerai/ качественные изделия, отличающиеся определенным стилем. Менее 5-ти лет бренду понадобилось чтобы из маленькой часовой мастерской превратится в знаменитого производителя точного оборудования для военно-морского флота. Примечательно, что первые изделия были рассчитаны на покупателя со средним уровнем дохода.

Легендарные аксессуары прекрасны во всем. Стилисты Имидж рекомендуют отдавать им предпочтение тем, кто ценит достойное качество и неординарный внешний вид. Наручные часы идеально подойдет тем, кто любит массивный корпус, точность, четкий циферблат, оформленный в минималистическом стиле, прочность, надежность и долговечность.

Критерии выбора: на что обращать внимание при покупке

Мастера часового ремесла ежегодно удивляют своих поклонников новыми моделями. Даже ценители неординарного дизайна имеют возможность удовлетворить свой пыл и стать счастливыми обладателями изделий, циферблат которых украшен изображениями диких животных. Примечательно, что такие модели выпущены в ограниченном количестве и стоят весьма немало. Деловые люди или заядлые дайверы найдут в ассортименте компании «свое» изделие, которое удивит своими техническими характеристиками. Однако, при выборе изделий необходимо обращать внимание на:

  • Тип механизма: тонкие автоматические калибры, механическая конструкция, механизм с ручным заводом. Каждая коллекция включает разные типы изделий, тем самым удовлетворяя потребности почитателей марки.
  • Материал изготовления корпуса и ремешка: брендовые изделия можно подобрать в прочном сплаве, золоте, платине и даже в стекле.
  • Дизайн: одни и те же изделия можно приобрести в самой разной интерпретации.
  • Функциональность: производитель радует своих поклонников разными приборами. Изделия с двумя хронографами для вахтенных офицеров, классические варианты, конструкции так называемого «сэндвич-циферблата» с двумя перекрывающимися пластинами – изделия помогут решить разные задачи.
  • Долговечность: благодаря уникальной устойчивости к механическим повреждениям аксессуары длительное время не потеряют свой первозданный вид и функциональность.

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Имиджмейкеры Имидж рекомендуют приобретать часы итальянской компании тем людям, которые предпочитают носить изысканные и нетривиальные вещи. Подобрать аксессуары мировой легенды можно на любой случай жизни, ведь ассортимент продукции компании впечатляет разнообразием.

Фото с сайта Imidge

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Регионы: Россия

Теги : интернет-магазины


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