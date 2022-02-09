«Метр квадратный» запускает собственное медиа о рынке недвижимости

Цель М2 Медиа — помочь читателям разобраться во всех вопросах недвижимости. Авторы пишут статьи вместе с экспертами и юристами «Метра квадратного». Материалы журнала помогают разобраться в конкретных вопросах и нюансах или являются инструкцией к применению в сложных ситуациях. Во многих из них есть не только советы от юристов, прямые ссылки на нормативные акты, но и готовые шаблоны документов, которые можно скачать и адаптировать под себя.

Сейчас в журнале шесть разделов: «Выбор», «Покупка», «Продажа», «Сделка», «Ремонт» и «Жизнь». Названия отражают соответствующий этап на пути работы с недвижимостью. Выгодно ли покупать квартиру на стадии котлована, когда сделку могут оспорить и что делать, чтобы этого не случилось, как безопасно передать деньги за квартиру — ответы на эти и многие другие вопросы читатели найдут на страницах «М2 Медиа».