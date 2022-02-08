Институт органической химии и центр «Вектор» планируют запустить производство противооспенного препарата

— Прошла первая фаза клиники нашего противооспенного препарата «НИОХ-14». Второй фазы скорее всего не будет так как заражать людей оспой и проверять как будет действовать препарат никто не будет. Надеемся, что в этом году вместе с ФБУН ГНЦ «ВБ» «Вектор» мы будем запускать в производство противооспенный препарат на нашем опытном химическом производстве, — сообщила на пресс-конференции директор Института органической химии СО РАН Елена Багрянская.

Сейчас прорабатывается проект, который партнеры планируют подать в Минпромторг РФ.

— Надеемся, что это будет препарат, который позволит решить проблемы, в случае, если из-за изменения климата, таяния снегов на Севере появятся разные вирусы и заболевания. Наша страна должна быть к этому подготовлена, — подчеркнула Багрянская.

Напомним, по официальному заявлению Всемирной организации здравоохранения оспа была ликвидирована в 1980-м году, однако поиск эффективных препаратов для ее лечения по-прежнему ведется. В центре вирусологии и биотехнологий «Вектор» находится одно из двух мировых хранилищ оспы. Ранее сайт «Наука в Сибири» сообщал, что так как натуральная оспа официально признана ликвидированной, НИОХ-14 в аптеки не попадет. Это препарат стратегический, он будет находиться в государственном резерве и применяться только в тех случаях, если возникнет вспышка основного заболевания или ему подобных.