В 2021 году мэрия получила за аренду земли и имущества 2,3 млрд рублей

— Исполнение плановых показателей по доходам на 2021 год составило 101,7 %, относительно 2020 года поступления выросли на 468 млн рублей, что говорит о постепенном восстановлении экономики и положительном эффекте мер поддержки наиболее пострадавших отраслей в связи с распространением коронавирусной инфекции. — сообщил начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска Георгий Жигульский на подведении итогов работы департамента.

От аренды земельных участков и имущества в бюджет города поступило 2 335 млн рублей, что на 261 млн рублей больше, чем в 2020 году. В 2021 году предоставлено четыре земельных участка для индивидуального жилищного строительства и 26 земельных участков для коммерческого строительства. Доходы от продажи земельных участков составили 447 млн рублей, что на 110 млн рублей больше поступлений 2020 года. Продано 374 земельных участка под объектами недвижимости, заключено 76 соглашений о перераспределении земельных участков.

Жигульский отметил, что департамент земельных и имущественных отношений мэрии продолжает работу по выкупу муниципального имущества в соответствии с федеральным законом № 159-ФЗ. В 2021 году приватизировано 58 объектов на сумму 238 млн рублей. С учетом предоставленной ранее рассрочки в бюджет поступило 355 млн рублей.

В рамках муниципального контроля специалисты департамента провели 1 636 проверок использования земельных участков. По 41 факту нарушений вынесены постановления о назначении административного наказания, по 21 факту — судебные решения.

Продолжились работы по инвентаризации земель на территории Кировского и Советского районов. На 2022 год запланировано проведение работ в Октябрьском и Первомайском районах. По результатам инвентаризации, проведенной в 2018 – 2020 годах, выявлено 1 204 нарушения в части нецелевого использования земли и 687 случаев использования земельных участков без правоустанавливающих документов.