Метрологические измерения имеют особое значение в производственной деятельности АО «РЭС»

Единство и точность измерений имеют особое значение и в такой высокотехнологичной отрасли, как электроэнергетика. В системообразующем электросетевом предприятии энергосистемы Новосибирской области – акционерном обществе «Региональные электрические сети» – существует специальное подразделение, осуществляющее метрологическую деятельность.

В задачи метрологической службы АО «РЭС» входит контроль за соблюдением метрологических правил и норм, государственных и отраслевых нормативных документов по обеспечению единства измерений. Данное подразделение также осуществляет взаимодействие с территориальными органами Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Госстандарта) и государственными органами метрологической службы по вопросам обеспечения единства измерений, оказывает им содействие при осуществлении государственного метрологического контроля и надзора.

На вооружении у специалистов-метрологов находится лаборатория электрических измерений, которая имеет свидетельство Ростехнадзора на проведение более десятка видов испытаний, измерений и проверок электрооборудования и электроустановок напряжением выше 1000 Вольт.

Одним из направлений деятельности лаборатории электрических измерений является периодический мониторинг показателей качества электроэнергии. Ежегодно формируется план-график работ подразделения, в который включаются мероприятия по проведению мониторинга в распределительных электрических сетях от центров питания, являющихся частью электросетевого хозяйства АО «РЭС».

Помимо контроля за качеством электрической энергии лаборатория проводит проверки измерительных комплексов электроэнергии, а также обследование электромагнитной совместимости микропроцессорных защит на подстанциях АО «РЭС». В целом на 2019 год запланировано ряд обследований, в рамках которых специалистами выполняется целый комплекс проверок по широкому спектру критериев. Данные процедуры проводятся с целью повышения надежности электроснабжения потребителей, обеспечения исправной работы автоматики.

В рамках реализации инвестиционной программы АО «РЭС» по реконструкции объектов электросетевого хозяйства, а также в ходе выполнения долгосрочной комплексной программы по работе с потерями электрической энергии внедряется всё больше устройств на основе микропроцессорной техники. Именно поэтому в производственной деятельности предприятия все большее значение приобретает работа специалистов-метрологов. Кроме основных направлений деятельности они также контролируют метрологические характеристики приобретаемого измерительного оборудования и осуществляют консультативную поддержку по правилам использования измерительных приборов.

Помимо лаборатории электрических измерений в каждом филиале Общества функционируют лаборатории по калибровке средств измерения, которые осуществляют метрологический надзор за состоянием и применением средств измерения, обеспечивают их своевременное предоставление на поверку (калибровку) и при необходимости организуют проведение ремонта средств измерения.

В профессиональный праздник – Всемирный день метрологии – АО «РЭС» поздравляет всех специалистов-метрологов! Желаем реализации интересных проектов, дальнейшего совершенствования и всестороннего развития!

Фото: пресс-служба компании