Институт катализа СО РАН регистрирует права на участок для Центра «СКИФ»

Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» («СКИФ») ― ключевой проект ИЯФ СО РАН, сообщили в пресс-службе института. Сотрудники ИЯФ СО РАН ― одни из инициаторов и основные соисполнители создания ускорительного комплекса для проекта.

Отмечается, что в конце апреля 2019 года институту передали право бессрочного пользования участком площадью 24 гектара в наукограде Кольцово. Запуск первой очереди намечен на 2024 год, ориентировочная стоимость оценивается в 37,1 млрд. рублей. По завершении работ Центр включит в себя ускорительный комплекс, экспериментальные станции и лабораторный корпус для исследований в области химии, структурной вирусологии, и многих других сфер.

Помимо участия в проекте «СКИФ» на базе ИЯФ создают новый электрон-позитронный коллайдер с беспрецедентной производительностью Супер С-тау фабрика, специалисты также занимаются разработкой установки для изучения физики плазмы, которая позволит приблизиться к строительству экологически привлекательного термоядерного реактора.

Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») в Новосибирске создают в соответствии с поручением президента РФ. Он является флагманом программы развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0». Планируется, что на 90 % «СКИФ» будет российского производства, при этом порядка 80 % создадут с помощью промышленных предприятий Новосибирской области.

Фото: пресс-служба регионального минпромторга