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В Новосибирске появится ЦОД для «Цифровой экономики»

Тендер на размещение дата-центра выиграл Индустриальный парк «Новосиб».
  • 12/07/2019, 17:10
Автор: Юлия Данилова
В Новосибирске появится ЦОД для «Цифровой экономики»
В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в России планируется создать 5 таких комплексов.

— Мы выиграли конкурс по установке первого за Уралом комплекса ЦОД-5G для ПАО «Ростелеком». Наши условия оказались самыми лучшими. Мы уже подписали договор и приступили к работе, — сообщил корреспонденту InfoPro54 гендиректор ООО «Новая лизинговая компания» (НЛК, оператор Индустриального парка «Новосиб») Александр Осадчий.

Он напомнил, что в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в России планируется создать 5 таких комплексов.

— На частные инвестиции идет модернизация действующего цеха площадью 1 тысяча кв. м. Занимавший его ранее арендатор переехал на другую площадку. «Ростелеком» запросил у нас мощности — 2,5 МВт. Срок сдачи объекта под монтаж оборудования — 1 сентября, — добавил Осадчий.

Объем инвестиций в проект со стороны парка он не уточнил, но отметил, что в оборудование дата-центра будут вложены сотни млн долларов. Срок запуска ЦОД будет зависеть от установки оборудования, так как его большая часть поступает из-за рубежа.

— Весь мир сейчас переходит на технологию 5G. Без нее невозможно развитие искусственного интеллекта, управление цифровой экономикой и т. д., — уточняет собеседник. — Нам тоже интересна цифровизация, поэтому мы решили подключиться к проекту. При этом лет 5-7 у нас будут действовать еще два ЦОДа-3G.

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Парк «Новосиб» переформатируется

Редакция InfoPro54 отправила запрос на комментарий по проекту в «Ростелеком».

В 2018 году ПАО «Ростелеком» и госкорпорация «Росатом» объявили о том, что построят федеральную сеть ЦОД стоимостью 22 млрд рублей в рамках госпрограммы «Цифровая экономика». План мероприятий предусматривал, что до конца 2018 года будут спроектированы и построены центры обработки данных в Центральном, Уральском и Сибирском федеральном округах. До конца 2019 года — в Северо-Западном, Приволжском и Дальневосточном округах.

Студентам колледжа электроники показали дата-центр «Ростелеком»

По данным CNews Analytics, в 2018 году «Ростелеком» был крупнейшим поставщиком услуг ЦОД в России. В 12 городах страны были размещены 19 дата-центров компании. Совокупная площадь серверных залов составляла 12 тысяч кв. м, количество введенных в эксплуатацию стойко-мест — 5 868. По оценкам аналитиков CNews Analytics, в 2018 году мощности российских коммерческих ЦОД составляли не более 1% от общемировых. Согласно программе «Цифровая экономика РФ», к 2024 году эта доля должна вырасти до 5%. При этом ожидается, что с 2018 по 2024 год число опорных ЦОДов в федеральных округах вырастет с двух до восьми, мощность российских дата-центров (количество стойко-мест) — с 45 тысяч в 2020 году до 80 тысяч к 2024-му.

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