Международная молодежная школа «Экополис»

Мероприятие направлено на решение просветительских и образовательных задач национального проекта «Экология», поддержку студенческих экологических инициатив, интеграцию между образовательными организациями на российском и международном уровнях. Подробная информация представлена на сайте Школы.

Язык: русский, английский (с переводом). Формат участия: онлайн, оффлайн.

В рамках Школы пройдут:

– лекции, мастер-классы ученых СО РАН, университетов, практиков-экспертов России (Омск, Новосибирск, Москва и др.), Сербии, Турции и других стран на темы: «Реализация ESG принципов: грани и противоречия», «Комплексное развитие территорий в аспекте экономики замкнутого цикла», «Рациональное использование природного ландшафта как фактор устойчивого развития урбанизированной территории», «Энергоэффективное управление системами обеспечения микроклимата», «Управление отходами», «Управление водными ресурсами урбанизированных территорий», «Социальная реклама для продвижения экологических инициатив» и др.;

– круглый стол для экспертов «Лучшие практики зеленых кампусов» (далее — Круглый стол);

– конкурс студенческих проектов «Проект зеленого кампуса образовательной организации» (далее — Конкурс) для обучающихся ссузов и вузов;

– дискуссионная площадка с обсуждением темы «Российский межнациональный и межуниверситетский зеленый кампус на базе Новосибирской области».

Участники Школы – обучающиеся образовательных организаций, экспертное сообщество Новосибирской области, России, стран ближнего и дальнего зарубежья (Киргизии, Белоруссии, Казахстана и др.), до 200 человек.

Участие в Школе дает ряд бонусов всем участникам. Для молодежи – поддержка экологических инициатив, повышение эколого-ориентированных профессиональных и социальных компетенций, расширение межнационального круга общения, для образовательных организаций – повышение квалификации сотрудников, идеи реализации зеленых кампусов, для профильных организаций, предприятий – подготовка профессиональных кадров, для властных структур – развитие зеленой экономики региона.

Для участия обучающихся, руководителей команд, преподавателей и всех заинтересованных необходима регистрация на сайте Школы или по QR-коду (QR-код прилагается).

Контакты координатора проекта, директора института международной деятельности Синеевой Натальи Валерьевны: +7(383) 266-16-64, sineeva@sibstrin.ru.

Сайт Школы

Возраст: 16+