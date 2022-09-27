Экзоскелет для реабилитации после инсульта, костная ткань для восстановления после онкологии

По заказу рынка

— Год назад мы вошли в программу «Приоритет 2030», которая ориентирована на проведение исследований и разработок в пяти стратегических проектах. Наш университет выбрал три, одним из которых является биомедицина. Мы и раньше делали различные медицинские приборы совместно с нашими медицинскими структурами, но эта работа носила отрывочный характер, а сейчас будем взаимодействовать на системной основе, — сообщил на пресс-конференции ректор НГТУ Анатолий Батаев. — Объединение инженеров и специалистов в области биологии и медицины должно принести тот эффект, который ожидает общество.

В первую очередь в институте намерены доработать до запуска в промышленное производство тракционный стол. Предполагается, что будет разработана целая серия этого оборудования.

— Многие знают, что такое боли в спине. Даже если у человека не было травм, со временем позвонки подходят слишком близко и возникают боли. С этой задачей к нам обратились медики, и мы сконструировали стол для вытяжения. Если аккуратно растянуть человека, то боль уходит. Это основная идея нашего изделия, — рассказывает разработчик технологических решений в сфере биомедицины Алексей Цыгулин.

Сейчас оборудование проходит доклинические испытания, в процессе которых выяснились новые возможности его применения. По словам представителей НГТУ, интерес к тракционному столу большой и существует уверенность, что вуз доведет продукт до коммерческого использования.

— При длительном обездвиживании человек фактически заново должен учиться ходить. Мы сделали гибрид, который позволяет начать процедуры еще в тот момент, когда пациент находится в лежачем состоянии, наращивать интенсивность и вариативность процедур, — комментирует Алексей Цыгулин. — Такие приборы существуют на рынке, но наша разработка предлагает новый подход. Она умеет имитировать не только ходьбу по ровным поверхностям, но и перешагивание через препятствия, хождение по лестницам. Все это позволяет пациенту быстрее восстановиться и адаптироваться к нормальной жизни.

Проблемы с запуском в серию

Еще одно направление работы — разработка оборудования, связанного с преодолением последствий и реабилитацией после инсультов и других заболеваний, когда требуются длительные процедуры восстановления двигательных функций организма человека. Речь идет об экзоскелетах.

Заместитель директора по науке Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна (НИИТО) Ирина Кирилова отметила, что сотрудничество с вузами Новосибирска клиника только приветствует, так как 90% операций, которые она проводит, связаны с металлоконструкциями, и только на 25% спрос удовлетворен отечественными производителями. То есть ниша для импортозамещения очень велика.

— Есть конструкции, аналоги которых нам бы хотелось получить с определенными улучшениями. Эти требования формируются из клинической практики, — пояснила она. — Сейчас в клинике проводится целый рад исследований по новым материалам и технологиям, которые в перспективе можно внедрять в клиническую практику. Это технология биодеградируемых магниевых сплавов металлов. Нас интересуют имплантаты и конструкции. В зависимости от патологии пациента при операции мы используем от двух-трех до тридцати пяти компонентов конструкций. Хотелось бы закрыть этот спектр предложениями российских производителей.

— Сейчас изготовлен экспериментальный образец, проведен анализ. Формируются технические условия, и после получения согласования на уровне федерального Минздрава мы будем готовы приступить к процессу регистрации изделия, — поясняет Кирилова. — Еще две разработки связаны с ранее имплантируемыми изделиями, полученными с помощью 3D-печати для замещения дефектов черепа, реконструктивной хирургии. Мы проводили клинические апробации совместно с Минздравом и с приобретением опыта поняли, что изделия можно вывести в серию, определить критерии отбора и возможности фиксации хирургической тактики.

При этом в самом институте также есть технологии, уже готовые к запуску в серию. Это разработка спинальной конструкции для коррекции, возникающей при болезни Бехтерева. Она может быть использована и как любая спинальная конструкция при любой патологии, включая травмы и деформации позвоночника.

При этом Ирина Кирилова обратила внимание на правовую коллизию, которая мешает оперативному внедрению новых разработок в производство, а затем и в клиническую практику. В «Программе 2030» предусмотрены льготы для вузов и медучреждений в части регистрации новых изделий и технологий — сроки сокращены до двух месяцев, но у промышленных предприятий они остались прежними — около двух лет. При этом не существует механизма передачи разработок для производства коммерческим компаниям, так как их регистрация проводится на бюджетные деньги.

Комментируя разработки новосибирских вузов и медицинских институтов, министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов отметил, что перспективы их внедрения в жизнь очень неплохие. Он напомнил, что в этом году стартовал федеральный проект «Медицинская реабилитация», нацеленный на возвращение пациентов, перенесших различные заболеваний, к активной жизни.

Ранее редакция рассказывала, что в новосибирском университете разрабатывают бионический протез кисти руки.