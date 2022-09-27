В новосибирском Центральном парке пройдет иммерсивный спектакль-квест

1 октября с 17.00 до 19.30 в парке «Центральный» города Новосибирска пройдет иммерсивный спектакль-квест «Тайна городского парка».

В незабываемое путешествие можно будет отправиться каждые 15 минут, место отправления – главный вход. Весь парк станет сценой для волшебного спектакля в формате квеста. За каждым поворотом вас будет ждать новая загадка!

Вы встретите театральную даму и побываете в прошлом, разгадаете ребус художника и своими руками отыщете волшебный ключ! Только в этот вечер старый парковый фонарь заговорит! Вы услышите о бронзовом фонтане, который почти никто не видел; узнаете о звуках скрипки, что наполняют парк по ночам; проникнетесь историей старого деревянного театра и загадочных шахмат. Старый фонарь поведает о том, что ему удалось увидеть почти за 100 лет, проведенных в парке.

Открой для себя парк с неожиданной стороны!

Все желающие могу принять участие совершенно бесплатно.

Возраст: 16+