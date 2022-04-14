Международное агентство S&P Global Ratings отозвало рейтинги Qiwi и БКС

S&P Global Ratings (S&P) отозвало долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги платежной системы Qiwi и холдинговой компании финансовой группы БКС, а также ее операционных дочерних компаний (BrokerCreditService Ltd., BrokerCreditService Structured Products PLC и BCS Prime Brokerage Ltd.), передает ТАСС. До отзыва у компаний были рейтинги ССС-, сообщается на сайте агентства.

— Несмотря на то, что БКС и Qiwi зарегистрированы за пределами РФ, они работают преимущественно в стране, где находится большинство их сотрудников и клиентов, и они получают большую часть своих доходов от российского бизнеса, — отмечается в сообщении S&P.

Отзывы рейтингов последовали за решением ЕС от 15 марта 2022 года о запрете предоставления кредитных рейтингов юридическим лицам, организациям или организациям, учрежденным в России.

Ранее агентство S&P сообщило, что понизило с уровня ССС- до СС и отозвало рейтинги Yandex, Evraz, X5 Retail, Borets International Limited и Eurasia Drilling Company.