11 детей за год получили травмы в новосибирском батутном центре «Эверси»

Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора директору батутного центра. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), сообщила пресс-служба следственного комитета.

Следствием и судом установлено, что в 2014-2016 годы подсудимый, Андрей Кожевников, организовал батутный центр «Эверси» (ООО «Скайзон»), расположенный в Железнодорожном районе города Новосибирска. С целью получения коммерческой прибыли посредством оказания платных услуг по проведению занятий по прыжкам на батуте, фигурант привлек к оказанию услуг инструкторов-консультантов, не имеющих соответствующей спортивной и профессиональной квалификации, имеющих низкий уровень теоретической, методической и практической подготовленности.

В результате этого в период с декабря 2016 года по декабрь 2017 года при посещении батутного центра 11 несовершеннолетних детей получили телесные повреждения (в виде компрессионных переломов позвонков, а также ушибы).

Следствием проведен значительный объем следственных и процессуальных действий, направленных на сбор доказательств по уголовному делу.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы (условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев). Также мужчина должен выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей. Кроме того, по данным Железнодорожного районного суда Новосибирска, судом удовлетворены гражданские иски представителей потерпевших на общую сумму 902 700 рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Отметим, что в 2018 году Кожевников продал центр. После смены собственника «Эверси» продолжил предоставлять услуги по проведению занятий на батутах. Судя по сообщениям в соцсетях, весной 2021 года центр еще работал. Сейчас закрыт.