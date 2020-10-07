Учреждения здравоохранения снова перепрофилируют в инфекционные госпитали

— Все тяжелые случаи ОРВИ мы также госпитализируем, чтобы подтвердить или исключить ковид, таковы текущие стандарты лечения. Чтобы избежать переполненности инфекционных стационаров, министерством здравоохранения Новосибирской области принято решение вновь перепрофилировать в госпитали областной кардиодиспансер и больницу скорой помощи №2. Они начнут принимать пациентов в ближайшее время, — отметила заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксенова.

Министерство здравоохранения Новосибирской области проводит планомерную работу по обеспечению достаточного количества мест в медицинских организациях региона для госпитализации жителей с тяжелыми формами ОРВИ и коронавирусной инфекцией, говорится в пресс-релизе. Специалисты минздрава констатировали, что традиционное сезонное увеличение заболеваемости ОРВИ, а также выросшее число тяжелых случаев коронавируса и пневмоний привели к прогнозируемому росту нагрузки на инфекционные стационары. Как следствие, вдвое сократилась оборачиваемость коек. Если раньше пациенты проводили в госпитале в среднем 8 дней, сейчас — 16.

Новосибирские медики отмечают рост количества тяжелых случаев в общей структуре заболеваемости внебольничными пневмониями и коронавирусной инфекцией.

— Если в начале лета у нас из всех пневмоний было около 60% тяжелых, то сейчас — больше 80%, — отмечает главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова. — Среди заболевших много пожилых людей. На первом месте по количеству инфицированных сегодня возрастная группа 65+. Стало больше пациентов с сопутствующими хроническими заболеваниями. Все эти категории тяжело переносят коронавирусную инфекцию.

В минздраве добавляют, что в последнее время возросла нагрузка и на сотрудников скорой помощи. В сутки инфекционные бригады обслуживают до 180 вызовов.

— Мы не госпитализируем пациентов по их желанию. Показания к госпитализации определяет врач поликлиники или скорой помощи. Как правило, это пневмония, которая сопровождается сильной лихорадкой, серьезной дыхательной недостаточностью. В стационаре под круглосуточным наблюдением должны находиться, в первую очередь, пациенты, которым требуется кислородная поддержка. Пациенты с легкой или средней тяжестью течения заболевания лечатся амбулаторно, то есть дома, разумеется, под контролем медиков, — подчеркнула Лариса Позднякова.

В то же время медики напоминают, что решение о госпитализации и маршрутизации пациентов с подозрением на коронавирус и даже с подтвержденным коронавируса принимает врач.

По данным оперативного штаба Новосибирской области, на утро 6 октября в регионе зарегистрирован 13621 случай коронавирусной инфекции (+78 за последние сутки), в том числе у 822 детей. 12231 человек выписаны с выздоровлением (+54 за сутки). Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 57 лет, 67 лет, 68 лет и женщина 56 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 473 человека. В отделениях интенсивной терапии находятся 59 человек. На ИВЛ — 7 пациентов. Под медицинским наблюдением находятся 1394 жителя области. За сутки в регионе зарегистрированы 1125 обращений по ОРВИ, госпитализированы 42 человека.