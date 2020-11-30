Межрегиональные связи важны по всем направлениям

Научно-образовательный комплекс города Новосибирска является третьим по масштабам в России и включает более 40 академических институтов, семь международных исследовательских центров, 39 высших учебных заведений.

В мероприятии Дней делового и экономического сотрудничества направление науки и образования представят: ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет», «Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)», Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН.

Участники Дней делового и экономического сотрудничества так прокомментировали предстоящие переговоры:

Надежда Бурило, директор ИТЦ «Сибстрин-инновация» (ФГБОУВО «Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)»):

— Важность науки, обширный опыт проведения научных исследований и их положительные результаты, имеющиеся у НГАСУ(Сибстрин) позволяют осуществлять взаимный обмен информацией, научными и образовательными материалами, накопленным опытом по вопросам, касающимся проведения совместных научных исследований по направлениям подготовки, а также в проектной деятельности, расширение областей и направлений сотрудничества, обоюдное желание развивать внутрироссийские научные коллаборации, повышать эффективность сотрудничества в исследовательской и образовательной сфере, а также оказывать поддержку совместным научным проектам.

Олег Реутов, представитель ФГБОУВ «Новосибирский государственный технический университет»:

— Университет предлагает предприятиям г. Новокузнецка услуги в решении проблем, требующих инноваций, с целью повышения эффективности производственных процессов и улучшения качества продукции. Так же университет предлагает разработки инновационных материалов, продукции и технологии, производство которых уже внедрено.

Анастасия Рахманова, представитель Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН (ИТ СО РАН):

— Участие в данном мероприятии дает возможность ИТ СО РАН рассказать о себе и своих возможностях новой аудитории, найти новые площадки для реализации наших разработок. Одним из активно развивающихся направлений в институте сейчас является переработка отходов. В частности, автоматическая сортировка ТКО и последующая переработка невостребованных остатков, и переработка техногенных отходов. Хотелось бы услышать о состоянии дел в этой области в Новокузнецке, есть ли технологии сортировки и переработки в городе, насколько успешно они применяются. Сколько и каких отходов образуется в Новокузнецке, как обстоят дела с полигонами.

Дни делового и экономического сотрудничества «Новосибирск – Новокузнецк» пройдут 2 декабря, 2020 года в режиме онлайн. Организатор – департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.

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Фото предоставлено организаторами