Обнаружено редкое сочетание: есть ли в Новосибирске новостройки возле метро в классе «доступное жилье»?

Редкое сочетание расположения панельного жилого комплекса в 900 метрах от метро, транспортной доступности и комфорта проживания в современном ЖК делают предложение от девелоперской компании «Акация» особо привлекательным на рынке недвижимости Новосибирска.

«Акация на Лежена» — жилой комплекс, состоящий из трех 17-этажных панельных многоквартирных домов.

Локация ЖК «Акация на Лежена» удобна для тех, кто хочет рационально рассчитывать свое время и везде успевать.

В 10 минутах ходьбы — станция метро «Золотая Нива». В 400 метрах — остановка «Куприна», откуда ходят 9 маршрутов общественного транспорта. Месторасположение нового жилого комплекса создает оптимальные условия и для автомобилистов. В 500 метрах от новостройки — выезд на улицу Кошурникова, по которой за 10 минут без пробок можно доехать до Красного проспекта. А выехав на улицу Никитина, за 10 минут на машине можно добраться до Октябрьского моста, соединяющего Ленинский и Октябрьский районы нашего города

По словам независимого аналитика рынка недвижимости Сергей Николаева, объекты, расположенные ближе к метро, будут дорожать быстрее рынка. Кроме того, локация ЖК «Акация на Лежена» привлекательна и тем, что по меркам Новосибирска это достаточно тихое место, несмотря на близость к магистралям. Метро, развитая социальная инфраструктура, комфортные условия современного жилого комплекса — совокупность всех этих факторов, с точки зрения среднего чека, делает предложение от девелоперской компании «Акация» очень привлекательным.

ЖК «Акация на Лежена» прекрасно подходит для семей с детьми. Рядом четыре детских сада, лицей №113, школа №7 с кадетскими классами «Спасатель». В шаговой доступности — торговые центры, супермаркеты «Добрянка», «Лента», отделения банков, кафе и рестораны. В 10 минутах езды — парк культуры и отдыха «Березовая роща», в 7 минутах — «Сибирский молл».

В новом жилом комплексе учтены современные тенденции для комфортного и безопасного проживания. Благоустройство придомовой территории выполнено по авторскому дизайн-проекту. Двор огорожен забором, предусмотрена система видеонаблюдения.

Во дворе — детские и спортивные зоны с травмобезопасным синтетическим покрытием, площадка для игры в стритбол, игровые и workout комплексы, внутреннее озеленение. Благодаря паркингу, вынесенному за пределы двора, маленькие жители, выходя из подъезда, сразу попадают в прогулочную зону двора.

— Сегодня интерес к панельному домостроению переживает новый всплеск, — подчеркивают в пресс-службе ДК «Акация». — Два ключевых преимущества панельных новостроек — скорость возведения и качество жилья. При строительстве ЖК «Акация на Лежена» применяется желебетонная панель 160 мм с шумоизолирующим слоем. А яркий навесной фасад обладает высокой прочностью, хорошей шумо- и теплоизоляцией и абсолютной пожаробезопасностью.

Сейчас в ЖК «Акация на Лежена» идет обустройство строительной площадки, монтаж панелей дома №1.

Свой первый объект — 17-этажный панельный дом «Акация на Красногорской» — компания построила с опережением графика на 4 месяца.* Жители новостройки уже получили ключи от квартир. В планах застройщика сдать первую и вторую секцию дома №1 ЖК «Акация на Ватутина» досрочно.

В настоящее время портфеле ДК «Акация» более 60 тысяч квадратных метров строящегося жилья.

Отдел продаж ЖК «Акация на Лежена»:

тел.: +7 (383) 258-77-44

ул. Семьи Шамшиных, 64, офис №607

акация54.рф

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